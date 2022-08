Areeiro ve posible un adelanto de la vendimia debido a las actuales condiciones climatológicas

La Estación Fitopatolóxica de Areeiro de la Diputación de Pontevedra lanzó ayer un nuevo avisto fitosanitario en el que pronostica un adelanto del inicio de la vendimia debido a las condiciones climatológicas de fuerte calor que se dieron durante julio y que continúan en la actualidad. Por este motivo, indicaron que las grandes bodegas ya no permiten aplicar tratamientos químicos en los viñedos de los viticultores que les proporcionan uva. También informó de que, de las muestras recogidas para analizar el grado alcohólico del vino, resultaron valores comprendidos entre los 6,73 y los 8,67 grados.





Respecto al mildiu, detallaron que, tal y como se venía indicando últimamente, ya “non existe risco de que esta infección dane directamente ó acio. Aínda así, nas viñas menos vigorosas ou con pouca frondosidade podería chegar a afectar indirectamente ou producirse unha defoliación pola aparición de manchas na folla, se fose así, podería aplicarse un tratamento cun produto que teña un prazo de seguridade de 15 días”.





En el caso del oídio, el persoal de Areeiro observó en algunas de sus plantas testigo un incremento significativo de hojas con síntomas de este patógeno. “Pese a que esta enfermidade xa non pode afectar á uva en fase de maduración, poderase realizar algunha actuación puntual si se estima necesario”, añadieron.





Por otra parte, advierten que la sensibilidad a la botritis aumenta conforme se incrementa la concentración de azúcar en la uva. “Se a isto lle sumamos unha elevada humidade, haberá máis probabilidade de que este patóxeno se instale en acios con feridas ou de variedades sensibles”, explicaron. No obstante, si la uva está “en bo estado non é probable que se produzan danos importantes, pero, puntualmente, pode ser conveniente tratar con funxicidas antibotríticos cun prazo de seguridade de 14 días ou con produtos naturais”. Asimismo recomiendan vigilar los síntomas de golpe de sol de plantas con alteraciones de madera, de la aparición de más cepas con síntomas de estrés hídrico y del repunte de erinosis de verano.





Areeiro también recomendó comprobar la evolución de los trips porque encontraron síntomas de alimentación de estos insectos en dos viñas. “Estes indicios apareceron nas follas, non aos acios, pero compre manter a vixilancia por si houbera que aplicar un tratamento”, detallaron. Y respecto a los ácaros, señalaron que se observaron síntomas en las parcelas de seguimiento aunque el análisis de las muestras denota una población relativamente importante de ácaros beneficiosos.





Y en otras cuestiones, los expertos señalaron que, como parece que la vendimia se va a adelantar a antes de lo habitual, “xa non se esperan danos directos por penetracións das eirugas de avelaíñas do acio”, pero en caso de precisar una intervención, exponen que en el mercado hay una feromona líquida para aplicar por pulverización. En el caso de los cicadélidos, la Estación Fitopatolóxica capturó esta semana algunos ejemplares de “scaphoideus titanus”, el vector de la flavescencia dorada, pero los análisis de las primeras muestras recogidas “resultaron negativas, é dicir, ausencia do fitoplasma da

flavescencia”.





Además, Areeiro recomienda reiniciar el seguimiento de la mariposa del boj, aunque por ahora no sea preciso tratar y sobre la procesionaria, informó de que se volvió a alcanzar el máximo número de capturas en sus trampas, las cuales ayudan a hacer un seguimiento de la plaga y a decidir cuándo intervenir.