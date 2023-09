Arranca la obra para culminar la renovación de la tubería de Castrelo y obliga a cortar el vial de A Barca

La adjudicataria ha empezado las obras para sustituir el segundo tramo de la tubería de fecales que atraviesa los bajos del puente de Castrelo y que daba problemas debido a su antigüedad y estado por la erosión. Esto supondrá algunos trastornos en el tráfico rodado, empezando por el corte de la carretera municipal que da acceso al lugar de A Barca, que está inmediatamente después de acabar la pasarela, en dirección a Castrelo.



La medida se extenderá hasta el próximo día 30 y ha sido informada por la Policía Local como favorable, en tanto “non se observa impedimento que desaconselle a realización” del corte. No obstante, también indica que “no caso de ser necesario, en materia de seguridade vial, esta corresponde á Agrupación de Tráfico da Garda Civil”, según la resolución de Alcaldía donde se accede a la petición, realizada por la empresa contratada para las obras, Rodiño Obras y Transportes.



Esto no quita que se tengan que realizar otras interrupciones del tráfico y, de hecho, en el proyecto se contemplaba que sería preciso cortar un carril de la carretera, la PO-550.

Cabe recordar que debido al mal estado de la tubería, se habían producido vertidos al río Umia y el Concello tuvo que actuar de urgencia cambiando el primer tramo, que estaba en peores condiciones y tenía “perdas maiores”. Ahora, este verano, sacó a licitación el segundo por un precio de 57.961 euros, aunque la adjudicataria lo rebajó en 14.000 euros, y un plazo de ejecución de un mes.



La memoria del proyecto recoge que debido a los arrastres de áridos que atraviesan la tubería, se producen continuas fugas de aguas residuales que “verten directamente á desembocadura do Umia, co consecuente risco ecolóxico e medio ambiental” y que adquirieron “tal importancia, que xa non teñen efecto os parches metálicos que, ata o de agora, se realizaban, para evitalas”. La propia Xunta alertó en 2020 que se estaban produciendo vertidos al río y el Concello realizó esa sustitución de urgencia y dejó dejar este segundo tramo para cuando contara con la financiación suficiente. En ambos casos, financia la obra con el Plan Concellos.