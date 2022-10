Arranca la segunda fase de las obras en Alexandre Bóveda con cortes de agua en varias calles

El Concello de O Grove pone en marcha esta semana la fase de renovación del segundo tramo de la Rúa Alexandre Bóveda, continuando así los trabajos que comenzaron hace un mes.





La concejala de Obras, Ángeles Domínguez, dio a conocer este lunes la noticia sobre dicha actuación, que se llevará a cabo desde la intersección de Alexandre Bóveda con la Rúa Conchases, hasta el cruce de la Carballeira con la Rúa do Sol.





Como consecuencia, en el recorrido desde el centro hasta el puerto, quedará habilitado tan sólo un carril con un sentido de circulación. Esta actuación es la continuación de la renovación de la calle, que se inició a mediados del mes de septiembre.





Según ha indicado Domínguez “iniciamos o segundo tramo destas obras, co obxectivo de ter rematada toda a execución no vindeiro mes de febreiro, transformando de xeito importante a estrutura viaria do centro do Grove e establecendo unha nova imaxe máis humanizada e atractiva”.





Cortes de agua

Durante la mañana de este martes, derivado de la ejecución de esta obra, está previsto un corte de agua que afectará a las zonas de las calles Holanda, Conchases, Brañal, Alexandre Bóveda, Sol, Terra de Porto, Rons, Virxe das Mareas, carretera de O Conde y A Xiela.





El corte empieza a las 10 horas y el gobierno local espera que el servicio se pueda reanudar a lo largo de la mañana.