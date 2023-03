El Asmúbal niega haber recibido la ayuda anunciada por el Concello y le pide que rectifique

El desencuentro entre el Asmubal y el Concello de Meaño por el reparto de subvenciones sigue creciendo y a él se suma el malestar en el seno de otros colectivos como el GAM. El Asmubal ha emitido un comunicado en el que niega haber recibido, “como se afirma no comunicado” del Ayuntamiento “o importe das subvencións concedidas”.



Además, afirman que el club “presentou a documentación en forma e prazo o e foi requerido en varias ocasións por parte do Concello esixindo aportación de nova documentación que se enviou ao Concello dentro dos prazos establecidos”. Por ello, no comparten la afirmación de la administración local de que los colectivos que presentaron la documentación “nas datas marcadas nas bases” ya habían recibido las ayudas. A día de hoy, “esta asociación non recibiu como se afirma no comunicado o importe da subvencións concedidas”, reafirma la entidad.



Por ello, la directiva pide “unha rectificación” por parte del Concello: “Xa que cremos que se está prexudicando a imaxe dunha asociación sen ánimo de lucro” que “só pide que se lle aboen os importes concedidos” o explicaciones de por qué estos se retrasan.