La asociación de jubilados de Vilalonga retoma su actividad en un local provisional

La Asociación de Jubilados de Vilalonga retoma su actividad social y lo hará, de forma provisional, en un nuevo local próximo al centro de la villa. El espacio cuenta con una superficie de 272 metros cuadrados y se distribuye en una zona de cafetería, un salón, dos baños adaptados, una cocina y un almacén. Tiene dos entradas accesibles y una pequeña terraza.





El Concello firmará en breve un convenio de colaboración con el colectivo para colaborar con los gastos y actividades, como ya viene haciendo con otras asociaciones municipales.





El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, y el presidente del colectivo, Valentín Bouzada, visitaron este viernes las nuevas instalaciones, anteriormente dedicadas a la hostelería, acompañados del concejal de Servizos Sociais, Daniel Arosa; la concejala de Cultura, Paz Lago, y el edil de Seguridade Cidadá, Jaime Leiro.





Bouzada explicó que la vuelta a la normalidad de la asociación será hoy sábado a las 19 horas, momento en que está previsto un pincho inaugural y una sesión de baile a cargo del Trío Azabache. “Despois de moito buscar atopamos este local que nos parece que está ben para algo temporal como é o caso”, valoró.





Más de 300 socios

La histórica asociación de jubilados de Vilalonga cuenta con cerca de 300 socios que Bouzada confía en que se vayan animando, poco a poco, a volver a las actividades que se organicen a partir de ahora.





El alcalde destacó “o acerto” de la nueva sede social provisional. “Está moi ben ubicada e é totalmente accesible. Os socios poderán estar aquí comodamente mentras non se constrúe a sede definitiva que temos proxectada xa no antiguo colexio do Cruceiro”, recordó.





Sede final, en unos dos años

La previsión es que en un plazo de dos años, la nueva sede esté ya lista. Para conseguirlo “imos solicitar unha axuda a Europa que sufragaría a obra por completo e, se non nola conceden, farémola con fondos propios”, afirmó el regidor sanxenxino.