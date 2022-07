A Asociación de Vehículos Clásicos de Monte Lobeira estréase cunha gran concentración en Vilanova

Os amantes dos automóbiles de época desfrutaron por todo o alto onte en Vilanova. A vila acolleu o VII Encontro de Vehículos Antigos Mirador de Monte Lobeira, carta de presentación da Asociación de Vehículos Clásicos homónima. Arredor de 150 automóbiles, coches, motos e ata un autobús antigo, déronse cita este domingo na localidade, nunha actividade que, dadas as dimesións e afluencia, optou esta vez por centralizarse no recinto da finca do Pazo Vista Real. Exposición, ruta, premios e aperitivos completaron unha xornada sobre rodas.