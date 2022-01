El atracador de Vilanova fue captado por varias cámaras, que ya revisa la investigación

La investigación para tratar de identificar y arrestar al hombre que el miércoles atracó a punta de pistola la tienda de ropa infantil Carpe Diem Kids en Vilanova sigue su curso en varios frentes. Además de los intensos controles, los agentes dedican un tiempo importante a la revisión minuciosa de imágenes que han podido obtenerse de diversas cámaras de seguridad. En esto ha habido una de cal y otra de arena, algunas facilidades para los investigadores y también alguna dificultad.



En la parte positiva, el atracador fue captado no solo por una si no por varias cámaras de grabación. Además de la propia de seguridad del establecimiento comercial, también fue grabado por al menos una de las que el Concello tiene instaladas en varios puntos del término municipal, al objeto tanto de controlar el tráfico como de esto mismo: Ayudar a las fuerzas de seguridad en caso de que se produzca algún delito. Uno de estos objetivos está ubicado en la intersección a muy escasos metros de la tienda.



También se están revisando otras cámaras en las que, al parecer, habría igualmente salido el autor del atraco, con lo que se dispone de varias fuentes audiovisuales, que ofrecen diferentes ángulos y encuadres y momentos de la secuencia delictiva.









Duro trabajo





En la parte negativa, la labor policial no está resultando sencilla en esta revisión del material de vídeo. El asaltante fue grabado, pero, en algunas de las cámaras, solo fugazmente. También dificulta las pesquisas el proceder del atracador: En los vídeos se le ve, pero con una cazadora, con la capucha puesta y con buena parte del rostro cubierto con una mascarilla. Así lo constataban ya los testimonios recogidos en el lugar de los hechos.



Guardia Civil y Policía Local colaboran en una investigación de la que ayer se guardaba un sepulcral silencio, únicamente roto para confirmar que, al menos al cierre de esta edición, no constaban detenciones y continuaba activo el trabajo para intentar la identificación del sospechoso.



Por lo trascendido se sabe que el asaltante es un varón, de complexión delgada y que podría rondar los treinta años.



Accedió a esta tienda de ropa sobre las 10:10 de la mañana del miércoles, mostrando una pistola, real o simulada, con la que amenazó al personal para que le entregasen el dinero.



Finalmente se hizo con algo de metálico, una cantidad no demasiado elevada, ya que a esa temprana hora del horario comercial, apenas había el fondo de caja para el cambio. Nadie resultó herido ni lesionado.