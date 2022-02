La ausencia del Concello en la firma del plan de salud local del Sergas desata las críticas del PP

La ausencia de Cambados en el acto organizado el lunes por el Sergas para firmar el plan de salud local de esta y otras 13 locales ha levantado polvareda política. El PP lo considera “gravísimo” vistas las continuas quejas del bipartito sobre la situación de la atención primaria en la localidad, pero los socios de gobierno aseguran que no recibieron ni convocatoria ni la documentación del convenio.





La propia Consellería de Sanidade confirmó ayer a este diario que se cursó invitación a todos los alcaldes afectados, pero el cambadés, Samuel Lago, se mostró sorprendido: “Non teño constancia de que chegara ningunha comunicación nin o convenio a firmar, como se adoita facer”. De hecho, iba a contactar con la Xunta para resolver el entuerto, porque “se é algo bo para Cambados, iremos a onde faga falta”, añadió.





Tampoco el concejal de Sanidade, Tino Cordal, recibió nada, dice, y eso que “teño unha comunicación fluída e diaria co Sergas e non me comentaron nada”. Es más, las acusaciones del PP le parecen “desafortunadas porque sabe todo o se ten feito. Non o vin cando era alcalde promover a reforma do centro de saúde, así que non nos veña a dar leccións en materia de sanidade”, le reprochó.





Los populares se han tomado esa ausencia en la reunión del lunes como una revelación: “Isto revela que tras as 12 ou 14 mocións que levan presentadas contra o Sergas –apoyadas por su grupo– só había unha estratexia política para desgastar á Xunta, ao PP e ao conselleiro porque á hora da verdade, cando che convocan para un tema tan importante non vas e nin mostras interese. Era unha oportunidade moi boa; o alcalde empeza moi mal”, manifestó su portavoz, Luis Aragunde.





El referido acto de firma tuvo lugar el día 21 en Santiago y Cambados es uno de los primeros 14 concellos donde se aplica este sistema. Según el Sergas, son planes específicos adaptados a la realidad de cada centro de salud, ideados por sus profesionales y que identifican las necesidades específicas de cada uno y definen las soluciones para mejorar la atención.