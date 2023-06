Baión celebra su Mostra dos Oficios más comarcal y con planes de unir al asociacionismo de O Salnés

La Asociación O Castro de Baión celebra este fin de semana su VI Mostra de Oficios, Tradicións e Xogos Populares en la que ofrecerán recreaciones, exhibiciones, talleres, actuaciones musicales... Un sinfín de iniciativas para niños y mayores y además, para el que quiera quedarse todo el día, habrá un puesto de pulpo y de otros productos.



Este año quieren darle mayor magnitud y cuentan con asociaciones de toda la comarca e incluso concellos, que pondrán un stand para exhibirse. Pero esto solo es un paso, pues según el presidente de la entidad, Pepe Sabarís, “é un punto de partida” para elaborar un “proxecto de asociacionismo na comarca”. En julio habrá una reunión donde O Castro espera concretar con el resto de entidades implicadas las bases para lograr el objetivo que busca: “Cohesionar a vida social, cultural e de voluntariado” de las asociaciones de todo tipo de la comarca, también con el objetivo de unir fuerzas, optimizar recursos, etc.



La Mostra empezará a las 10 horas del sábado y durante los dos días se podrá disfrutar de oficios antiguos y alguno en peligro de extinción como el de cesteiro, hojalatero, alfareros, etc. Y no faltarán las representaciones de costumbres como la corta de toxo, la malla, las escenas de lavadero, etc. Todo ello gracias a representaciones teatrales a las que se sumarán obradoiros para niños y jóvenes, que el año pasado tuvieron a 150 participantes, actuaciones musicales con una docena de agrupaciones de diferentes estilos y tampoco faltará la Noite Meiga. Sabarís, que compareció con otros directivos y la concejala Ana Carballa, indicó que la Policía Local únicamente permitirá el paso al campo de la fiesta a los usuarios del cementerio, pero habrá una gran zona de aparcamiento.



Además, O Castro aprovecha este evento para celebrar su Encontro dos Maiores con gente de toda Galicia.