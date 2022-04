Las bendiciones de ramos multitudinarias regresan a Arousa tras dos años de parón

La Semana Santa de O Salnés ha recuperado sus multitudinarias bendiciones de ramos tras dos años reducidas a misas con aforo limitado y poco más. La parroquia de Santa Mariña de Cambados y Paradela de Meis volvieron a ser de más las concurridas, regresando estampas hace tiempo no vistas con la histórica Praza de Fefiñáns y el Monte da Croa abarrotados. Y es que los vecinos también respondieron a la cita masivamente, con ganas de recuperar cierta normalidad tras estos meses tan difíciles.









Alegría de volver





La alegría de volver se le notaba hasta párrocos como el cambadés José Aldao y otros muchos. Y se que además, según la tradición cristiana, el Domingo de Ramos es la conmemoración de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, así que también es un momento de regocijo. En Meis, el sentimiento gana intensidad gracias a la escenificación de este pasaje. Más de medio centenar de actores han trabajado duramente más de dos meses para que ayer saliera todo según lo previsto y, como siempre, no fallaron.



La puesta en escena, las interpretaciones, el vestuario y “atrezzo” no defraudaron a los asistentes. No en vano, la Semana Santa de Paradela está declarada Festa de Interese Turístico de Galicia y su objetivo es conseguir el título estatal; una cuestión que quedó un tanto pospuesta debido a la pandemia y que ahora quieren retomar tanto la asociación organizadora como el Concello.

















Continuación





Las bendiciones públicas también se realizaron en el resto de localidades de la comarca saliniense y los actos continuarán con los propios del jueves y viernes santo y el domingo de resurrección. Destacan algunos como la procesión del Ecce Homo (día 14) de Cambados, que saldrá a las 21 horas desde San Tomé con recogida en la iglesia parroquial de Santa Mariña. También la de la Soidade, que se celebra el viernes, a las 22:30 horas y remata con el sermón en Fefiñáns.



En Paradela, los horarios de las escenas para estos días son los de costumbre, y siempre en el Monte da Croa: Jueves Santo, a las 22 horas, con Última Cena y Prendimiento; Viernes Santo, 11:30 proceso, Vía Crucis hacia el Monte da Croa y Crucifixión y 22 horas, Desenclavo y Santo Entierro. El sábado 16 habrá solo actos litúrgicos con la bendición del agua y el fuego y el Domingo de Pascua (día 17), se representará la Resurrección, a partir de las 12:30 horas.