La biblioteca de Cambados recibe un premio María Moliner del Ministerio de Cultura

El Ministerio de Cultura ha concedido un premio María Moliner a la biblioteca de Cambados Luís Rei por su proyecto “Queremos contar!”. El galardón le concede 2.772 euros para la compra de libros y material didáctico que se destinará a la “mellora de contidos” de las cuatro casas de cultura de las parroquias, informaron fuentes municipales.



Por otra parte, la Concellería de Cultura también ha sido beneficiaria de una subvención para la promoción del uso el gallego entre diferentes colectivos. Se realizará mediante tres funciones de la obra “Falemos como galegas!” de la compañía Migallas Teatro en los dos institutos y con una sesión abierta en el auditorio municipal. El objetivo es “por en valor a nosa lingua entre os mozos, así como entre as persoas maiores”.

Se trata de una pieza amena y divertida para reflexionar sobre la historia, actualidade y futuro de la lengua gallega, "co obxectivo de fomentar o seu uso normalizado entre as galegas e galegos de todas as idades. Todos isto da man de moitos personaxes entre os que sobresae a irreverente Sra. de Palmirez, que axuda a reflexionar sobre o castrapismo e a visión estereotipada da muller de maneira humorística".



Respecto a “Queremos contar!”, desde el departamento que dirigía Tino Cordal indicaron que se valoró la apuesta por las agencias de lectura de las parroquias y por las personas mayores de 55 años en entornos rurales como público objetivo de acciones formativas y lúdicas. Estas se realizaron a través de “MaiorMente”, con talleres de gimnasia, manejo de móviles, informática y navegación segura en la red, obradoiros creativos, etc. De los que se beneficiaron más de 100 vecinos de las diferentes parroquias y alrededores.



Cambados ganó el premio del ministerio en la categoría de municipios de menos de 50.000 habitantes.