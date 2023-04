El bipartito de Cambados replica al PP que logró más de 200.000 euros en ayudas de otras administraciones

El bipartito de Cambados defiende su gestión en la consecución de financiación de otras administraciones y le replica al PP que le pasa como a otros, que “non todas as axudas solicitadas son concedidas”, pero sobre todo niega rotundamente que perdiera alguna “por erros na xestión ou falta de tramitación” y afirma que “é totalmente falso” que hiciera perder subvenciones a asociaciones.



En el caso concreto de no pedir la ayuda de Turismo de Galicia de 3.000 para la Festa da Vieira, fuentes del gobierno únicamente explican que la Cofradía –la organizadora– “estaba tramitando” una directa de la Consellería do Mar “de moito maior importe”. Además, anuncian que acaban de firmar un convenio con Abanca de 40.000 euros para la Festa do Albariño 2023 y 2024 y que “vén a suplir” que la Xunta “leva varios anos sen convocar subvencións destinadas a Festas de Interese Turístico Internacional”.



En un comunicado sin firma defienden que “non todas as axudas” solicitadas “son concedidas, nin a nós nin a ninguén, pero si podemos decir que o Concello recibiu numerosas subvencións de todas administracións, nalgúns casos mesmo sendo dos únicos dez seleccionados de toda Galicia”. Es más, ofrecen una relación que suma más de 200.000 euros para industria, cultura y medio ambiente.

Así, señalan 84.594 euros de Economía, para la última fase de asfaltado en el vial del polígono que va al punto limpio y mejora de la canalización de pluviales; 77.300 en varias líneas de Medio Ambiente para gestión de residuos; 40.268 euros para modernización del sistema técnico del auditorio, para no tener que alquilarlo, y 123.000 euros de fondos Next Generation para comercio y turismo a través de la Diputación. A estos “exemplos da capacidade de xestión para atraer investimentos”, como les llama, el bipartito añade “aportacións para a Risga, obradoiros de emprego, recuperación do patrimonio, eficiencia enerxética, cultura, turismo, etc.”.



Respecto a las ayudas a asociaciones, también se defiende poniendo como ejemplo que a O Batuqueiro de Vilariño, cuya presidenta es del PP, “se lle tramitou con urxencia unha documentación necesaria para optar a unha convocatoria da Xunta”.