El BNG abandona la negociación del Orzamento por “alusións” a que tiene intereses particulares

El BNG de Cambados se levantó ayer de la mesa de negociación del Orzamento 2022 molesto con el bipartito por “alusións directas” a intereses particulares. En concreto, por el hecho de que su portavoz, Liso González, es también presidente de la asociación cultural Xironsa y así lo sintió cuando negociaban su propuesta de aumentar las ayudas para los colectivos sociales y culturales. Según el nacionalista, sin decir el nombre, se les deslizó que tuvo un trato especial en el pasado. “Levaronno a ese terreo e non podiamos permitir seguir sentados nunha reunión na que estabamos como BNG e eu estaba alí como o seu voceiro. Nós non imos pedindo para un colectivo nin para ninguén en concreto se non para dar o máximo apoio a todas as asociacións do pobo”, manifestó González.





“Non se faltou ao respecto”

Para el alcalde socialista, Samuel Lago, esa abrupta marcha fue una “reacción desproporcionada nun momento de discusión porque alí non se lle faltou ao respecto a ninguén, non houbo motivo para marchar así”, declaró. Defendió que de las cuatro propuestas del BNG se admiten todas la obras, cubrir plazas vacantes de trabajadores y que incluso en el tema de las subvenciones para actividades y fiestas de asociaciones se ofreció aumentarlas, pero “poñendo un límite para cada asociación para que unhas non leven máis que outras, para que haxa un reparto equitativo e xusto”, detalló.





No obstante, para los nacionalistas se trata de un “coto estrano” pues, en opinión de González, debería regir la concurrencia competitiva como hace cualquier administración y repartir las cuantías en función de los proyectos que se presenten. En este momento de la negociación fue cuando, según el edil, uno de los asistentes por parte del bipartito (PSOE-Somos) realizó esas “alusións directas” que les hicieron levantarse.





A este respecto también aseguró que desde su ascenso a la portavocía del Bloque no ejerce las funciones de presidente de Xironsa en cuestiones relacionadas con la relación de la asociación con el Concello, aún cuando considera que no estaría deslegitimado pues “tamén o concelleiro de Deportes é presidente dun clube e, por certo, nas subvencións para os clubs deportivos non se ía poñer iso dos límites de cuantías”, añadió.





Otra línea roja

Con todo, este tampoco era el principal escollo. El Bloque no pasa por la partida de 25.000 euros de ayuda a la asociación de propietarios del cementerio de Vilariño, que pedían abrir para otras comunidades de propietarios de nichos. El regidor insistió en que “é un compromiso pechado cun covenio asinado e non podemos rompelo, é como se mañá chegamos a un acordo co BNG e logo non o reflectimos no Orzamento. Ademais a inversión está feita e a asociación incluso podería reclamarnos pola vía xudicial”, expuso Lago. Sin embargo, los nacionalistas consideran que el bipartito “debe entender que non podemos ser reféns dun compromiso persoal do alcalde cando se trata dunha partida totalmente irregular e hai informes de Intervención ao respecto”, expuso su portavoz.





A pesar de lo abrupto de este tercer encuentro entre BNG y gobierno –la primera reunión era conjunta de oposición y solo acudieron para pedir que fueran individuales y se fueron–, ambas partes no dan por rota la negociación. Lago indicó que los volverá a llamar y González está abierto. “Queremos un orzamento aprobado por maioría, de esquerdas e social, non queremos a cuestión de confianza e se tamén o queren, sentarémonos cando queiran”, manifestó.