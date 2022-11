El BNG de Cambados acusa al gobierno de incumplir el pacto y denuncia ineficacia en las ayudas de comedores

El BNG expresó ayer un nuevo descontento con el bipartito sobre el grado de cumplimiento del pacto para aprobarle el Orzamento municipal de este año. Aseguran los nacionalistas que de los nueve puntos acordados, “escasamente se cumpriron dous” pues, por ejemplo, nada sabe de obras comprometidas como la reforma del centro sociocultural de Corvillón, pero además han tenido conocimiento, dicen, de que se ha perdido la ayuda para cambiar el tejado del centro cultural de Vilariño, y les parece grave.

El grupo encabezado por Liso González presentó un escrito preguntando al gobierno de PSOE y Somos si esto es así, porque “sería a enésima subvención que perde”, y qué hará. Pero también qué “prazos manexa para cumprir o acordo”.





Detalles





Al detalle, expone que ciertamente actualizó ciertas partidas presupuestarias y modificó el fondo de Emerxencia Social para crear ayudas a los comedores escolares gestionados por las ANPA, pero denuncian que “non están a funcionar de manera axeitada”, pues los padres se “perden nunha maraña burocráctica sen conseguir a axuda”.





Del resto de “obrigas” acordadas, siete, “non se cumpriron o van camiño de non facelo”, añadieron. En la relación incluyen que las ayuda a Cultura “non se convocaron en prazo”, que las casas de cultura de las parroquias “seguen sen contido” y que no tienen noticias de las obras comprometidas y que “era moi demandadas pola veciñanza”. Se trata de las reformas del centro Xacobe Castro y del parque infantil de Vilariño, el acondicionamiento y mejora del centro cultural Manuel Mariño, en Oubiña, y de la senda litoral de Castrelo y el equipamiento de la Praia das Saíñas. En su opinión, “queda moi evidente que o goberno non tiña ningún interese no acordo, só buscaba unha vez máis a foto”. No obstante, indica que el Bloque tiene “por costume cumprir o asinado e esiximos que o goberno tamén o faga”.