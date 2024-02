El BNG acusa a Telmo Martín de mentir con la conexión del polígono de Nantes con Vilalonga

El BNG de Sanxenxo emitió un comunicado en el que acusa al alcalde, Telmo Martín, “de mentir de xeito sistemático á veciñanza” con el vial que conecte el polígono empresarial de Nantes co la parroquia de Vilalonga. Un proyecto estancado desde hace más de una década y que “un ano máis”, no cuenta con partida en los presupuestos de 2024, lamenta el portavoz nacionalista, Fran Leiro. “Estamos convencidos de que probablemente volverá a ser unha promesa nesta campaña electoral para as eleccións autonómicas, a pesar de levar máis de 10 anos esquecida nun caixón”, pese a que la Xunta y el Concello anunciaron una inversión de 2,9 millones de euros para construir este enlace, recuerda Leiro.



Desde el Bloque señalan que esta conexión también serviría para desconxestionar el tráfico en la carretera PO-550, que une Sanxenxo con Dena, o la PO-504 de Vilalonga, facilitando al vecindario de esta zona la utilización de la Autovía do Salnés. “Por desgraza, e a pesar de ser moi necesaria, esta obra é unha promesa máis incumprida por parte do señor Telmo Martín”, denuncia Fran Leiro, que recrimina la “falta de interese” del Partido Popular en ejecutar esta demandada obra.