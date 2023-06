El BNG afea al gobierno de Meis el “subirse o soldo máis dun 60 %” como “primeira medida”

El BNG de Meis valoró el Pleno de organización, afeando al gobierno socialista que, “como primeira medida” del mandato, el ejecutivo local se “subise o soldo máis dun 60 %”. Así, los salarios que cobran la alcaldesa por una media liberación y las dos concejalas liberadas a tiempo completo suponen pasar de un gasto en retribuciones de “43.407,11 euros” del mandato anterior a los “69.850” en el actual.



“Hai catro anos o BNG asinou un contrato para darlle a Alcaldía ao PSOE deixando moi claro que só se poderían percibir 43.407,17 euros de soldo en total, negándose o BNG a percibir ningún tipo de soldo. Nada máis obter a maioría, e incumprindo a austeridade prometida na campaña, se suben o soldo máis dun 60 %”, valoran.



“Esperemos que o gasto non teña que ser compensado no futuro con subidas das taxas á veciñanza, outro punto innegociable para o BNG que quedou plasmado no acordo” del mandato anterior “e que obrigamos a cumprir”, concluyeron.