El BNG carga contra la gestión del salón Peña y del mercado y habla de “goberno fallido”

El BNG de Cambados hizo público ayer un duro comunicado contra el bipartito, al que tildan de “goberno fallido”. Los nacionalistas critican la gestión del salón Peña, del mercado y de A Calzada y lamentan que la postura del ejecutivo cambadés con Portos sea la de “acomodarse” en una “relación de confrontación”, con la proliferación de “escusas” para no actuar políticamente en la búsqueda del bien común.





El primer reproche, por Peña, pasa por que para el Mercado das Flores se opte por invertir 10.000 euros en montar en Fefiñáns, evitando abonar a Portos los 50.000 euros anuales en tasas por usar el salón. “O goberno prefire gastar 10.000 euros por usar unha carpa tres días, por non pagar 50.000 euros anuais por usar o salón Peña durante todo o ano, sen límite para calquera actividade. Máis de 3.000 euros diarios fronte a menos de 140 euros ao día”, argumentan los nacionalistas.





El segundo frente de batalla es el “famoso cambio de posición do mercado”. Recriminan la “propaganda” de su traslado a la Rúa Nova, “pero deixárondo onde estaba. E ocuparon, ademáis, a Rúa Nova. Agora seguimos pagando as mesmas taxas, e por riba temos outra rúa pechada ao tráfico os días de feira. E, as rúas que conflúen a ela, quedan tamén bloqueadas e sen uso”, exponen.





La tercera crítica es sobre las palmeras de A Calzada. “Conseguiron arruinar un espazo emblemático de Cambados. Todo por non querer pagar o tratamento do picudo para as palmeiras, escudándose en que eran de Portos. Para, ao final, ter que gastar o que non gastaron en tratamento para mercar e plantar outras palmeiras, doutra especie, e no mesmo terreo”, señalan.





“Estas tres áreas fallidas evidencias que a ‘alta xestión’ da que presume o Goberno non se ve por ningures. Nin aforro económico, nin dinamización do casco histórico, nin melloras dos servizos aos veciños. E, no canto de asumir a responsabilidade, só saben escusarse en que ‘non facemos porque non nos deixan’ ”, cargan desde el Bloque.





Lamentan que el bipartito cambadés no haya sabido “chegar a acordos” entre administraciones con la Xunta.





Por todo ello, afirman que “este é un goberno fallido orientado á propaganda. Avisámolo desde o primeiro momento. Sen o peso político e organizativo do BNG para impoñer orde, sospeitabamos que irían á deriva. O tempo deunos a razón”, concluyen los nacionalistas.