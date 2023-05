El BNG se compromete a dotar a O Grove de una pista de atletismo

El BNG de O Grove propone dotar al municipio de una pista de atletismo para dar respuesta a las necesidades del club local de esta disciplina, que carece de este tipo de instalaciones pese a los buenos resultados que viene cosechando. El candidato nacionalista a la Alcaldía, David Torres, sostiene que parten de un proyecto base aportado por la federación de atletismo, que tendrán que adaptar a la parcela elegida para su construcción: Un terreno municipal municipal situado ea Illa de A Toxa, en las inmediaciones del centro comercial O Redondo. Asimismo, explica que de conseguir el gobierno "comezaremos a traballar con departamento de Costas, para obter todos os permisos necesarios e facer esta instalación o antes posible".





Las instalaciones propuestas cuentan con una pista de salto de altura, salto de longitud y triple, salto con pértiga y lanzamiento de peso. El proyecto supondría una inversión de unos 200.000 euros por las adaptaciones del terreno y el BNG sostiene que con esta equipamiento, "sumado as inversións en mantemento que imos a facer no resto de instalacións deportivas, vai a demostrar un antes e un despois para a práctica deportiva no noso concello", concluye.