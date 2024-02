El BNG denuncia el “estado de precariedade” de la sanidad en Meaño, sin matrona en Dena

El BNG de Meaño denunció hoy vía comunicado el “estado de precariedade” de la sanidad en la localidad. En concreto, señalan que “neste momento, estamos sen matrona no centro de saúde de Dena”, como ya había advertido el Sindicato de Enfermería.



Los nacionalistas meañeses lamentan que “a Xunta do PP non repón o servizo, derívao a Baltar”, mientras este otro centro médico “está desbordado”, advierten. Además, afirman que “desde o goberno local non se esixe que o servizo se repoña”, por lo que creen que “o PP na Xunta e o seu satélite no concello están a desmantelar os servizos dos nosos centros de saúde de Meaño e Dena”.

Añaden que esto empuja a los vecinos a acudir a la sanidad privada y hacen un llamamiento a la participación en la manifestación por la sanidad pública este domingo en Santiago.