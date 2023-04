El BNG denuncia la falta de limpieza en O Grove y la “pésima imagen” de cafetería de la estación de autobuses

El BNG de O Grove critica la “falta de limpeza e mantemento” que se da en el municipio y anuncia que pondrá en marcha un plan de limpieza durante los 365 días del año si gobierna.



El portavoz, David Torres, recuerda que hace unas semanas denunciaban que la Xunta tenía cerrada y sin inquilinos la cafetería de la Estación de Autobuses, por lo que la falta de limpieza de los años desta instalación era “inhumano”. Confirma que este problema ya fue solucionado tras sus quejas, pero denuncia que “a propia cafetería mantense pechada e cuns contedores que instalou o antigo inquilino ocupando chan público e dando unha imaxe pésima da nosa vila, nun lugar de entrada de miles de visitantes, que tanto acceden pola rúa de Beiramar, como os que viaxan nos numerosos barcos de pasaxe, así como os que chegan a propia estación”.

Torres asegura que “dende a Xunta de Galicia non parecen ver os problemas da estación de autobuses, manténdose a marxe, e, dende o Concello tampouco parecen interesados en trasladar as queixas e intentar que se elimine o esqueleto desta terraza”.

Asimismo, añaden los nacionalistas, que los problemas en la estación, zona de restaurantes y el punto de salida de los barcos de pasaje “son só unha parte moi visible do estado de abandono de O Grove por parte das institucións”, y ahora con la Semana Santa, “queda a vista a falta de coidado que se deu no Concello ao longo dos anos, esquecendo por completo a limpeza do pobo e das praias, un traballo que debería ser constante, e que parece que só se fai nos días de tempada alta”.

Por ello, desde el BNG, avanzan que “para poder gozar da nosa vila imos poñer en marcha, unha vez que cheguemos ao goberno, un plan de mantemento e limpeza das instalacións, rúas, xardíns e praias, cunha programación anual, que non se poña en marcha so nos meses máis turísticos, e que evite que nos atopemos con contedores rotos, sucios e con malos cheiros, ou que cando paseemos polas nosas praias ou paseos poidamos facer uso de papeleiras que non estean desbordando”, apunta el BNG”.