El BNG denuncia la “prepotencia” del gobierno de O Grove por castigar a dos asociaciones sin usar el Auditorio

El BNG de O Grove denuncia la “falta de xestión” del gobierno local en cuanto a la atención del nuevo Auditorio municipal de Monte da Vila y su uso.



Según informa el portavoz nacionalista, David Torres, el Concello habría endurecido las condiciones, obligando a los colectivos que hacen uso de las instalaciones a firman una declaración de responsabilidad, la limpieza del inmueble, incluyendo aseos, camerinos y vestíbulo, y además, serán responsables de los daños y perjuicios ocasionados, asumiendo cualquier gasto que se presente.

Unas exigencias, entiende el BNG, que deberían cubrirse en buena parte con la contratación de personal que se encargue del edificio, conocer como funciona y vigilar que esté todo en orden, además de personal técnico y de limpieza. “Non pode ser que unha nova instalación, aparte de tódolos defectos técnicos que ten, non conte con persoal propio”.



Pero lo peor, de todo, apunta Torres, “non pode descargar este goberno a súa ineficacia nas asociacións que lle dan contido a esas instalacións, porque se non fose polo tecido asociativo que temos na nosa vila, o auditorio non tería case actividade e este goberno quedaría en evidencia por facer unha instalación millonaria no peor lugar posible e non ter uso”.

Asociaciones inhabilitadas

Los nacionalistas realizan esta queja tras haberse reunido con el presidente de la asociación Cantodorxo, Juan Antonio Aguín, y tener conocimiento de que recientemente, dos asociaciones culturales del municipio fueron sancionadas sin hacer uso del Auditorio durante un mes “por non poder demostrar quen causou danos no equipamento público ou se foi algunha das dúas”.

“Un despropósito e unha confirmación de que as instalacións do Auditorio precisan de persoal asignado de forma urxente e que estamos gobernados por un equipo déspota e autoritario”.

Por ello, lamentan la “prepotencia” del ejecutivo de Jose Cacabelos e instan a que “asignen persoal propio para as diferentes tarefas ao Auditorio” y “non descarguen as súas responsabilidades nos colectivos culturais”.