El BNG lleva al Parlamento la compra del asilo entre temores a una oferta interesada en darle otro uso al pazo

El grupo del BNG ha presentado varias iniciativas en el Parlamento galego para “obrigar” a la Xunta a que compre el asilo privado de Cambados por su valor patrimonial y, sobre todo, por el servicio. Y es que, aunque la orden no oculta su actividad en el anuncio de venta y asegura que lo priorizará en la valoración de las ofertas, los nacionalistas sospechan de la existencia de un interés privado para un uso diferente, a la vista de que también le trasladó al Concello que reubicaría a sus 70 usuarios en otros centros que tiene en Galicia y de que propiedades que le fueron cedidas de herencias también “están á venda”, según el portavoz local y concejal de gobierno, Liso González.



El edil reiteró lo dicho por el resto de sus socios en el Concello: “Cambados non pode facerse cargo da compra” y con su partido busca reforzar las gestiones que hace en este sentido, para que pase a ser una propiedad pública que, en sus más de 12.000 metros cuadrados de superficie, con un edificio de 2.000 y amplios jardines y huerta, compatibilice la labor asistencial con un espacio de “lecer” para los vecinos, buscando un modelo de residencia de “interacción, máis humana”, expuso la diputada Montse Prado.



“A Xunta non pode escorrer o bulto, é a quen ten os recursos e as competencias e non se pode perder esta oportunidade. É a súa competencia dar solución a estes usuarios e non ter que chegar, como noutros casos, a espallalos por outros centros porque sería un problema para eles e para as súas familia. Dende logo, o BNG fará o posible é o imposible”, añadió Prado. No les vale que los 3,8 millones de euros del precio de salida le parezca “moi elevado, pois ten gastado eses cartos noutros casos e incluso para obras de remodelación”.



Seiscientos metros edificables, pero "non se poden facer 'chalecitos"

El edificio es el Pazo de Montesacro y hay 600 metros cuadrados edificables ocupados por una estructura secundaria, pero esto no les preocupa porque es un bien con protección integral, así que “non se poden facer uns chalecitos”.

Lo que les inquieta es el futuro del “único centro destas características da comarca porque atende a persoas con recursos moi limitados”, expuso González. Y más tras la reunión mantenida entre las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y el alcalde, pues “entendemos que hai unha proposta que non mantería o asilo, xa que a orde fala de que ten centros para recolocar aos anciáns e iso significa que están véndoo para outro uso. Ademais, temos constancia de que están vendendo propiedades do entorno que lles foron cedidas por usuarios, así que vemos unha clara intención de abandonar”, añadió el concejal.

Pero sobre todo, los nacionalistas apuntan que O Salnés no tiene ninguna residencia pública y por ello insisten en que se trata de una oportunidad, teniendo en cuenta también que “hai moita lista de espera” en la red gallega y que “en 14 anos do PP, a Xunta non creou nin unha soa praza. Galicia está á cola do Estado en número de prazas, cunha por cada tres persoas maior de 65 anos e é das primeiras en prazas privatizadas. Os dous grandes grupos que operan, Domus VI e a Fundación San Rosendo, teñen 17.000”, acusó la diputada. De hecho, señaló que Galicia tiene una “bomba de reloxería” ante una “población cada máis avellentada” y “é a súa obriga dar resposta á crecente demanda”.