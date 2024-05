El BNG de Sanxenxo critica que el aumento de precios de la piscina de Baltar puede reducir los usuarios

El BNG de Sanxenxo emitió un comunicado en el que advierte que el “encarecemento de prezos” de la piscina de Baltar “pon en risco a sustentabilidade e o futuro” de estas instalaciones. El portavoz nacionalista, Fran Leiro, señala que la cuota de inscripción pasa de los 10 a los 15 euros y, en el caso de vecinos de otros concellos (que representan el 40 % de los usuarios totales) verán incrementados los bonos de 15 pases de los 33 euros actuales a más de 45 euros. “Son prezos que levaban sen actualizarse desde hai máis dun lustro e que, probablemente, terían sido moito máis asumibles de telos feito de xeito paulatino”, lamenta Leiro.

“Non hai un plan establecido, o goberno do Partido Popular aplica unha suba elevada dos prezos e dá por feito que non se rexistrarán baixas. E iso é moito supoñer, porque haberá que ver canta xente pode facer fronte a unha suba que non só afecta aos bonos, senón tamén ás inscricións dos cursos”, añade Leiro. En caso de que se produzca un descenso de inscripciones, “o desfase entre o gastos e os ingresos podería ser aínda maior”, según prevé el nacionalista, por lo que teme que podría "dar pé" a la reducción del personal.