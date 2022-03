El BNG tilda de “despropósito” la reordenación del tráfico prevista en la calle Alexandre Bóveda

El BNG de O Grove considera un despropósito la planificación del tráfico prevista para la calle Alexandre Bóveda y su entorno que será objeto próximamente de obras para la humanización del tramo pendiente desde el cruce con la Rúa Conchases hasta Terra de Porto.



Según explicó en su día el alcalde de O Grove, José Cacabelos, la remodelación supone el cambio de sentido en las calles colindantes como Rosalía de Castro, Conchases o la travesía de Terra de Porto, de manera que la intención es crear una especie de “circunvalación” desde Alexandre Bóveda, en sentido único, a través del paseo de Lordelo hasta llegar al centro de la localidad. Para ello, la Policía Local y la consultora encargada del PMUS realizaron un estudio del tráfico para planificar la movilidad en la zona que esta semana fue trasladado a la oposición en una reunión.



Tras conocer los cambios previstos y su “forma de decidilos”, el portavoz del BNG, David Torres, asegura que “non lle atopamos sentido á forma de gobernar do alcalde”. En este sentido, apuntan, “comprobamos que o goberno local se adica a realizar obras sen analizar a fondo e en conxunto a mobilidade actual de todo o casco urbano de O Grove”.



Y es que a su entender, el cambio a sentido único de Alexandre Bóveda “suporá o desvío do tráfico que antes se movía por esta rúa, a outras zonas como o Paseo de Lordelo ou a rúa Hortos”. En este último vial, añaden, “non hai beirarrúas, ten zonas con pasos estreitos e polo tanto, non está preparado para soportar moito máis tráfico do actual”. Todo un “despropósito” dicen, que a su parecer, “implica un perigo para peóns e para conductores”.



Por ello, los nacionalistas apuestan por un pueblo “amable” con los peatones y accesible para todos, pero consideran que para conseguirlo es necesaria una “reorganización total” del tráfico en la localidad, y no por partes, y hecha con la ayuda de la Policía Local que “é quen mellor coñece a densidade, horarios e o movemento do tráfico”, teniendo en cuenta la realidad demográfica y urbana de O Grove y buscando alternativas sostenibles y seguras tanto para conducir como para aparcar, remata el BNG.