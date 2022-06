El BNG urge la demolición del parque infantil de A Armenteira ante el “grave risco” que supone su mal estado

El BNG de Meis ha solicitado al Concello el arreglo inmediato del parque infantil de A Armenteira, urgiendo además la demolición de las actuales estructuras, por considerar que el estado que presenta supone un elevado “risco” para los usuarios.





Mediante un ruego presentado al Ayuntamiento, solicitan que la Alcaldía realice las actuaciones necesarias para el arreglo o, en su caso, ejecución de nuevo parque infantil, aprovechado el espacio, también, para instalar máquinas deportivas para mayores.





La demolición la solicitan por precaución, “dende a valla perimetral á totalidade do equipamento, até que se comecen coas actuacións para o seu arranxo polo grave risco que representa no seu estado actual”.

Los nacionalistas se reunieron con representantes del colegio de A Armenteira, ya que los escolares también hacen uso de este parque.





“Despois de comprobar o estado das instalacións, é obvio o estado de degradación e abandono que presenta ese parque, representando un perigo moi elevado para o alumnado e os nenos e nenas que a el se acerquen”, opinan desde el Bloque.





La instalación, indican, “presenta deficiencias estruturais dende a valla perimetral ata os columpios, ferraxes no chan e alto risco de accidente en caso de uso”. “Tamén consideramos altamente deficiente o precinto do recinto, que non impide que calquera neno ou nena poida acceder ao mesmo sen ser conscientes da perigosidade”, lamentan. El recinto presenta unas cintas blancas y rojas cruzadas en la puerta de acceso y en elementos de juego como el tobogán.