El BNG urge depurar “responsabilidades” por una reciente obra que inunda un vial de Guimeráns, en Meis

El BNG de Meis ha solicitado por registro al Concello que se dé solución a un problema de inundaciones que sufre un vial del lugar de Guimeráns, en la parroquia de San Martiño, tras una reciente obra en el entorno. Además, el Bloque insta al Ayuntamiento a abrir “de xeito inmediato” una “investigación para poder aclarar de quen é a responsabilidade de semellante desfeita polo gasto que supón para o erario público”, ya que indican que habrá que deshacer parte de la actuación recientemente ejecutada. Igualmente, quieren que esta investigación se comparta en el Pleno para, “no seu caso, solicitar responsabilidades polo dano ocasionado”.





La controversia

La obra en cuestión consistió en una mejora del pavimento de la carretera. Estas actuaciones, dice en Bloque en un comunicado, “foron feitas baixo supervisión do técnico municipal”. “É unánime o relato de todos os veciños en coincidir que o técnico foi avisado, en máis dunha ocasión, que no lugar da pavimentación pasaba un desaugadoiro que levaba a auga por debaixo da vía ata os campos situados debaixo”, afirman. Prosiguen los nacionalistas indicando que los vecinos habrían avisado que “non se podía cegar o desau­gadoiro”, advirtiendo que, de lo contrario, se podrían producir inundaciones. Añade el Bloque que, “a resposta do técnico foi, segundo comentan os veciños, unha falta de respecto cara a eles, incidindo na súa capacidade de técnico fronte a ignorancia veciñal”, sostienen desde el grupo opositor.





Anegado

La llegada de las lluvias evidenció un problema de anegamiento en el lugar. “A zona sempre tivo problemas no inverno e vai a agravarse moitísimo máis, despois da actuación realizada, en canto cheguen as choivas, pois a pasada semana choveu insignificantemente na zona e o BNG foi avisado pola veciñanza para que vísemos cal era o estado da vía e o tremendo charco que se formaba na estrada de san Salvador-Arosa”.

Los nacionalistas dicen “ser conscientes” de que el gobierno local “debe seguir as recomendacións dos técnicos”, pero no cuando estas “rozan o esperpéntico”, opinan. Por todo ello, ha presentado el referido escrito, solicitando mejoras en el punto y el inicio de la investigación para depurar posibles responsabilidades.