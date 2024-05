Os Bombeiros liberan a unha moza ferida nun accidente entre dous turismos en A Illa

Os Bombeiros do Salnés tiveron que actuar hoxe nun accidente de tráfico ocorrido no chamado vial a O Xufre en A Illa de Arousa, para liberar do interior dun vehículo a unha muller que resultou ferida. O suceso tivo lugar pouco antes das tres da tarde, na citada PO-299. Segundo indicaron fontes participantes no operativo de emerxencias, víronse implicados na colisión, practicamente lateral, un Seat Ibiza e un Volkswagen Golf.

Dous feridos

As dúas persoas que conducían ambos os turismos resultaron feridos e necesitaron asistencia sanitaria.



A condutora do Ibiza non podía saír do coche, polo que a central do 112 Galicia coordinou un operativo que mobilizou tamén aos Bombeiros do Salnés. Estes efectivos procederon a retirar a porta ao lado do condutor deste coche, para permitir a saída da ferida. A moza, duns 23 anos de idade, foi trasladada ao Hospital do Salnés coa posible rotura dun brazo e dor cervical.



Pola súa banda, o condutor do Golf, de 24 anos, foi tamén trasladado ao hospital, afectado de dor torácica e dorsal.



Ademais dos bombeiros, participaron no operativo no punto Emerxencias Cambados, axentes da Garda Civil de Tráfico, Atestados, 061-Urxencias Sanitarias e axentes da Policía Local de A Illa de Arousa.