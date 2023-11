El Breogán suspende su I Concurso de Pandeireteiras Novas por la escasez de jóvenes participantes

El CMDC Breogán se ve obligado a suspender su “Concurso de Pandeireteiras Novas” ante la falta de participación. El club grovense apostó por la organización de la primera edición de este evento en su interés por la recuperación de su actividad cultural y como parte de su programación del Outono Cultural.



La cita estaba prevista para este domingo 19 de noviembre y estaba dirigida a jóvenes pandeireteiras de hasta 16 años, aprovechando la cantera que muchas asociaciones culturales están labrando en la zona.



“Finalmente temos que suspender esta actividade por falla de participación”, lamenta el colectivo que achaca esta cuestión “á falla de experiencia da nosa parte para a organización dun evento destas características”.



Aunque el Breogán lamenta esta suspensión, aseguran no sentirse desanimados y no cesarán en su empeño pues “tratarémola de poñer en marcha noutra ocasión, mellorando algúns temas nos que consideramos que non estivemos acertados”, explica el club.