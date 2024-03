Bruno Vila, finalista de “Bailando con las estrellas” a pesar del jurado: “Creo que no pagarían por verte”

El vilagarciano Bruno Vila no solo seguirá una semana más en el programa “Bailando con las estrellas”, sino que además ha pasado a la gran final a pesar de que sigue siendo el blanco de las críticas más duras del jurado, el cual considera que no ha alcanzado el nivel técnico exigido, aunque destacara sus esfuerzos. De hecho, en la semifinal del sábado fue salvado, una vez más, por el público, demostrando que es uno de los concursantes más queridos por la audiencia.



El de los Mozos de Arousa aguantó estoicamente las valoraciones de los profesionales tras una semana especialmente dura para él porque hace unos días también se enteró de que sus propios compañeros de la competición consideraban que no es digno de continuar a estas alturas del programa.



Con todo, ha seguido adelante y en la gala del sábado participó con un freestyle contemporáneo al ritmo de “What was I made for?” y posteriormente con el chachachá “Cuéntame”. Tras la actuación junto a la bailarina Marta Blanco, el jurado fue implacable, sobre todo dos de sus miembros.



La directora de musicales y productora, Julia Gómez Cora, opina que no está entre los mejores: “Estás aquí porque el público ha querido y no porque nosotros lo hemos decidido, pero respetamos lo que dice el público y aunque te esfuerzas y algo has evolucionado, te faltaría muchísimo para llegar al nivel de los demás’’. El bailarín profesional Gorka Márquez tampoco se quedó atrás y le espetó: “Has ido el 95 % de la canción fuera de música y en la semana 12”.



El también concursante de “Reacción en cadena” aguantó el chaparrón con una sonrisa, pero tampoco se quedó callado y cuando estos dos jurados le dieron un punto cada uno, constituyendo un hecho histórico en el programa, replicó: “En pedagogía se considera humillante dar menos de tres, pero se ve que esto es baile no pedagogía”. Asimismo expuso que “sé que soy el eslabón más débil de la cadena, pero mientras haya vida, hay tiempo para aprender y aprovecharé hasta el último momento”.



Pero no convenció a Gómez Cora quien fue aún más incisiva cuando le habló de concursantes de ediciones de otros países que “han hecho giras y han llenado estadios. Mucha gente ha pagado entradas para ir a verlos. Tú ya has ganado bastante dinero en el concurso y creo que la gente no pagaría una entrada para verte bailar”.



Aquí el vilagarciano tampoco se mordió la lengua y le contestó: “No sé si pagarían, pero por lo menos vendrían porque a mí me votan”. A lo que la jueza replicó: “Pero hay que pagar, y eso es lo que dudo”, recibiendo algún abucheo del público que obligó a intervenir al presentador Jesús Vázquez, el cual sí que tuvo palabras de ánimo para Bruno Vila: “A mí sí me ha gustado”.



Así las cosas, el vilagarciano obtuvo de los profesionales un total de 51 puntos y sus palabras provocaron un efecto contrario en la audiencia, que lo apoyó de manera masiva aupándolo a la final que tendrá lugar el próximo sábado y en la que estará junto a las estrellas Athenea Pérez, Adrián Lastra y María Isabel.



Ya horas antes de la semifinal, Vila se temía este escenario y había pedido el apoyo del público. También su amigo y compañero de los Mozos de Arousa en “Reacción en cadena”, Borja Mina, que junto a su otro compañero, Raúl Santamaría, son sus grandes apoyos y tras la gala lo defendieron en redes sociales.