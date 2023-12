El cableado eléctrico de la fachada de la capilla de Hospital sufre un conato de incendio sin daños

Un pequeño incendio en el cableado eléctrico de la fachada de la capilla de Rúa Hospital alertó ayer a los vecinos. Finalmente, el incidente se saldó sin mayores consecuencias aunque fue necesario avisar a la compañía eléctrica para reestablecer el servicio y quedaron algunas manchas negras en la pared de piedra de la iglesia.



Según el 112 Galicia, un particular alertó sobre las doce de la mañana de ayer de que salían chispas del cableado eléctrico que se extiende por la fachada del pequeño templo. No obstante, señalaba que no salía humo ni veía fuego poco después, pero solicitaba la presencia de los servicios de emergencias para realizar las pertinentes comprobaciones.



Así las cosas, se alertó a la Policía Local, a los Bomberos y a los servicios municipales de emergencias, pero el incidente no fue más allá. También a la compañía suministradora pues también se produjo un problema con la continuidad del servicio en la zona.



Afortunadamente, no se produjeron daños de importancia y la avería quedó solucionada en la misma mañana. Lo más significativo fueron unas manchas negras que quedaron en un lateral superior de la fachada, donde se produjo este pequeño conato de incendio.