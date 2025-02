Cacabelos encarga un estudio para que O Grove cuente con una ordenanza de viviendas turísticas

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, desveló ayer que le ha solicitado un estudio a los servicios jurídicos municipales para que la localidad cuente con una ordenanza propia de viviendas y apartamentos turísticos. Ese anuncio lo hizo en su respuesta a los comentarios y opiniones en los que, a su juicio, se están vertiendo “mentiras” en relación a PXOM aprobado de manera provisional en el pleno del lunes con el apoyo del PSOE y EU y la abstención de BNG y PP. Concretamente, el primer edil lo hizo en referencia a quien afirmó que ese documento abre la puerta a que en el Gran Hotel de A Toxa se puedan hacer apartamentos turísticos.



“Esta xente fala sen ver e estudar o PXOM. Logo hai normas urbanísticas que recollen que, en liñas xerais, se lle pode cambiar o uso hoteleiro e reconvertirse en apartamentos turísticos. Pero, hai a ordenanza hoteleira que recolle inmobles que hoxe son hoteis e só se van poder utilizar con fins hoteleiros”, en referencia al Gran Hotel de A Toxa, y otro como los hoteles Louxo e Illa, “que son os únicos que teñen unha ordenación propia no PXOM con uso hoteleiro e non se pode cambiar”, dijo Cacabelos, quien agregó que decir lo contrario “é unha gran mentira e outra polémica que se está trasladando, non sei con que interese, pero non é certo”.



El alcalde detalló que el PXOM que recibió la aprobación inicial urbanísticamente es el mismo que fue apoyado en 2021 y 2023 y que sólo hubo que hacer pequeñas modificaciones como nuevas alineaciones a propuesta de los vecinos, con las que se bajaron de 10 a 8 metros en algunas calles y que, por imperativo legal, cambiaron a 750 metros cuadrados la parcela mínima en dos núcleos debido a que no llegaban al 30% de consolidación, pero en el resto sigue siendo de 600 metros.

Cacabelos indicó que estuvieron negociando durante dos años con la Dirección Xeral de Patrimonio para incrementar el catálogo de bienes protegidos en más de un centenar de elementos que antes no lo estaban y así poder contar con su informe favorable. Desmintió que al Gran Hotel se le rebaje su catalogación en el PXOM, pues dijo que es o no se puede hacer cuando ese bien carece de la misma, “polo que a polémica que se está xerando é artificial, baseada na mentira e na ignorancia, que me parecen moi peligrosas ambas”.



Añadió que actualmente los únicos que tienen protección son el puente y la iglesia de San Caralampio, pero que una vez que entre en vigor el PXOM la pasarán a tener el referido Gran Hotel -el alcalde precisó que Patrimonio consideraba que los elementos patrimoniales a proteger se perdieron con todas las reformas desde 1911- que será de carácter ambiental, la del balneario viejo será estructural, la fábrica de jabón la tendrá industrial y ambiental y la antigua chimenea de las aguas termales tendrá una protección integral.