Cacabelos se fija el objetivo de recuperar la Torre de Escuredo pese a la desconfianza de la oposición en el proceso

“Queremos da Torre de Escuredo facer un referente, cultural e patrimonial e que sexa un sitio de atractivo cultural e turístico do Concello de O Grove”. Ese es el objetivo que se fija el alcalde, José Cacabelos, quien confía en incorporar este emblemático edificio al patrimonio municipal en este mismo mandato. “En eso vamos a traballar e confiamos en que así o vamos a cumplir”, así lo dijo durante su intervención en el Pleno de este martes en el que se debatió y se aprobó la modificación puntual de las normas subsidiarias de la Torre de Escuredo como paso previo perceptivo para iniciar el proceso de expropiación forzosa del inmueble y conseguir que pase a formar parte de los vecinos y proceder a su recuperación.



El grupo socialista sacó adelante en solitario esta propuesta, pese al escepticismo de la oposición que no está de acuerdo con el procedimiento que el gobierno quiere seguir adelante sin contar con la familia Escuredo.

“Comeza unha batalla legal”



En este sentido, el portavoz del BNG, David Torres, fue el más crítico con Cacabelos e incluso llegó a abandonar el Pleno. Tras hablar con el representante de la familia, confirmó que “a familia nunca falou de cartos” y que habían solicitado que el jurado de expropiación de la Xunta hiciera una tasación independiente. “O goberno local ten medo a esa tasación, pero hai que ver si o Concello pode asumir o coste, hai que ser responsable cos cartos dos veciños”, dijo Torres, quién espetó “casi me atrevería a decir que o que se quere facer é un delito, unha prevaricación. Cambiar unha catalogación urbanística co fin de rebaixar o prezo da parcela é un roubo en toda regra”. Asimismo, acusó al regidor de “despilfarrar cartos públicos con fines electoralistas” y aseguró que ahora “comeza unha batalla legal”, con la familia, que habría iniciado un contencioso y que “como pagamos todos, os cartos non doen”. Además, aconsejó al gobierno local a pactar con los propietarios y recuperar el convenio firmado con los Escuredo en el mandato del 2007-2011.



En esta misma línea se desarrolló la exposición del portavoz de EU, José Antonio Otero, quien criticó al gobierno local por no tener un proyecto serio sobre lo que se quiere hacer en este espacio y por las formas en las que se lleva a cabo la consecución del lugar. “Queremos a conservación da casa, e potenciar o lugar pero na súa xusta medida. Non vamos a participar nunha especulación urbanística e menos con fines electorais, porque non atopamos outra explicación”, señaló Otero.



A raíz de estas intervenciones, el regidor reprochó la postura de EU y BNG, que “levan todo o ano pedindo que se protexa o patrimonio e agora se negan, aclárense”, y añadió que “non me sorprende, sempre que hai que defender o patrimonio municipal votan en contra”. Además, aseguró que en la última reunión con la familia Escuredo, en octubre del 2019, “dixémoslle a nosa proposta e se riron na nosa cara. A vontade de negociar da familia nunca a vin enriba da mesa. Levantáronse e non volveron a contestar”.



En todo caso, explicó Cacabelos, existe una Ley de la Xunta que desde ese año permite la modificación puntual de las normas subsidiarias de manera ágil a los Concellos en los casos que tienen interés cultural, patrimonial y público, por lo que se acogen a esta vía. “Eu entendo a postura da familia pero o convenio non é factible levalo a cabo. Agora temos outras pretensións e a vía que nos queda é esa. Facémolo convencidos da información que temos”.



De igual modo, aseguró que la familia había solicitado 2.848,330 millones de euros por la parcela de 1770 metros cuadrados, lo que supondría unos 1.600 euros por metro cuadrado “Non estou disposto. Eso nin na Toxa”, señaló Cacabelos, quién reiteró que, en todo caso, “será o xurado de expropiación quen decida”.