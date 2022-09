Cacabelos niega que la Policía Local no disponga de uniformes: “É rotundamente mentira”

El alcalde meco, José Antonio Cacabelos, desmiente al portavoz del BNG de O Grove, David Torres, que afirmó que la Policía Local no dispone de uniformes adecuados para realizar sus funciones. Según el regidor, tras consultarlo con el jefe de Polícia y el concejal de Seguridad, asegura ser “rotundamente mentira” dicha afirmación y destaca que en los tres años de mandato, en la partida a estos cuerpos de seguridad se destina un importe exclusivamente a los nuevos uniformes de 12.500 euros, mientras que en pasados mandatos se limitaba a unos 8.000 euros.



Asimismo, afea la actitud del nuevo portavoz nacionalista, resumiendo su estrategia política en la falsedad. De igual manera, recomienda a Torres que “se quere ser un partido serio a nivel de xestión municipal debe ser máis rigoroso”. Sin embargo, asegura no sorprenderle dichas acusaciones del BNG.



En este sentido, el regidor meco defiende que se suministra el vestuario que estos reclaman, de manera que en este último curso, a cuatro de los diez auxiliares de policía se les ha suministrado uniformes nuevos. En este caso, solo a cuatro porque son los fijos discontinuos, mientras que los otros seis, utilizan uniformes que estaban reservados anteriormente “en totales condición de uso”.







Aunque Cacabelos destaca que sí ha llegado a su conocimiento las quejas de un trabajador hacia el jefe de Policía, cree que se debe a “outros motivos”, a lo que achaca problemas de organización. En este campo, el alcalde defiende que el Concello ha acordado unos turnos con el cuerpo de seguridad y que no está dispuesto a cambiarlos porque ciertos agentes no estén de acuerdo. Sin embargo, aclara que “algún axente non esté de acordó, non significa que toda a Policía Local non o estea”, pues los turnos son resultado de un acuerdo previo, aseguró.