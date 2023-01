Cacabelos: “No Grove a sanidade pública non existe e o culpable é o conselleiro”

La situación sanitaria en O Grove sigue siendo “crítica” y no hay previsión de que mejore a corto plazo. Así lo asegura el alcalde, José Cacabelos, tras la reunión mantenida ayer con el conselleiro de Sanidade, Julio Comesaña, el gerente del área sanitaria Pontevedra-O Salnés, José Flores, y alcaldes de la zona.

“O conselleiro e o xerente viven nunha realidade paralela”, esa es la conclusión que saca el regidor grovense, ante las explicaciones ofrecidas desde la Xunta sobre la Atención Sanitaria, insistiendo en que la situación está “mejor que en verano” y que faltan por cubrir 24 plazas de médicos en el área.

“Esa non é a realidade que estamos vivindo. Non podo compartir esto que nos están a decir de que sempre hai un PAC de referencia. Mentira. Moitos días está O Grove sin PAC, Baltar sin PAC, Cambados sin PAC e Vilagarcía sin PAC. Temos que ir a Montecelo, en urxencias horas e horas esperando a que nos atendan”, lamenta Cacabelos, quién echa la vista atrás y recuerda que cuando gobernaba el PP de Rajoy en el gobierno central “xa había estos problemas e non se fixo nada. Agora pasa esto. Deixen de votar balóns fóra”.

La peor situación, en O Grove

En cuanto al estado de la sanidad en O Grove, “de todos os concellos é o que peor está con diferencia. Que si os médicos non queren vir porque somos... Aínda imos ter que pedir perdón por non ter atención”, reprocha Cacabelos.

Y es que en el centro de salud de Monte da Vila de los 15 facultativos que solía haber, ahora sólo quedan 6 en los mejores de los casos, y en muchas ocasiones solo 2, con el PAC cerrado. Sin embargo, esta plantilla dista de la otros concellos, “unha alcaldesa dixo que non se podía queixar porque tiña cubertos os 14 médicos. Debería de reorganizar as prazas e trasladar un ou dous a O Grove hasta que se podan ir incorporando máis” entiende Cacabelos.

“Non podemos permitir que o conselleiro veña a rirse dos veciños”, condena el regidor, quién invita a Comesaña a “que veña unha semana completa de mañá e tarde a o centro de salud de O Grove e vexa o que está pasando e reciba a todos os veciños que non teñen médico, nin cita, nin previsión de tela pronto”.