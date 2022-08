Cambados celebra una de sus fiestas más entrañables, la romería de la Divina Pastora

La respuesta a la Romaría da Divina Pastora de Cambados no ha podido ser mejor. La celebración atravesó algunos años difíciles, pero el empeño de los vecinos ha impedido la muerte de esta tradición, de una de las romerías más bonitas de la comarca y que a principios del siglo XX se situaba entre las más importantes, con asistentes que incluso se quedaban a pernoctar en su escenario principal, el monte que lleva el nombre de esta advocación de la virgen María. Hoy en día han cambiado las costumbres, pero la actual comisión organizadora ha realizado un gran esfuerzo y ha conseguido que esta edición resultase en todo un éxito.





La gran queimada popular, que celebró su decimotercera edición, con mejillones gratis incluidos y un concierto con tres bandas de estilos actuales, ya consiguió atraer a buen número de vecinos y visitantes el sábado. Y el día grande, ayer, la afluencia también fue notable con uno de los momentos más esperados: la misa campestre y posterior procesión, con salida de la pequeña ermita de la santa, que además fue objeto de una reciente restauración sufragada por el Concello por petición de la comisión.





El alcalde, Samuel Lago, también asistió a los actos litúrgicos en los que Os Carballeiras y los Danzantes de Cobas pusieron la animación musical. Y como broche de oro no faltó la verbena amenizada por la orquesta Los Player´s.





Desde la comisión de fiestas agradecían toda la colaboración prestada por vecinos y empresas colaboradoras que hicieron posible la celebración de un completo programa de dos días en el que también se contó con la actuación de la Agrupación Músico Cultural de Ribadumia, Con de Xido, la Coral Santa Mariña y los grupos The Cruz, Bandktro y Banda de Nash.