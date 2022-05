Cambados concede su XVIII Premio Cabanillas al catedrático Xosé María Dobarro

El catedrático de Lingua e Literatura Galega Xosé María Dobarro recibirá este viernes el XVIII Premio Ramón Cabanillas de las librerías Cabanillas y Contos y el Concello de Cambados, por su contribución a la investigación de la vida y obra del “poeta da raza”. La entrega tendrá lugar a las 20 horas en el auditorio y se completará con un recital de poemas a cargo de Teatro no Garaxe y de la cantante Rosa Leiro y el pianista Juan Carlos Cambas.



El concejal de Cultura, Tino Cordal, y el librero Ramón Domínguez, argumentaron que en su larga trayectoria ha firmado “obras moi relevantes” sobre el bardo cambadés y, de hecho, su primera publicación fue “Anotacións sobor do uso dos tempos verbais nas sagas célticas de Ramón Cabanillas”, publicada en 1977. Pero también es de importancia su aportación a la edición publicada por Xerais de “A rosa de cen follas” y de “Poesía galega completa”, ya junto a Xosé Ramón Dapena.



Domínguez indicó que había como una deuda pendiente de concederle este premio a Dobarro y reconoció que el cerco para encontrar perfiles compatibles con el premio “vaise estreitando cada vez máis”, aunque el Cordal quiso aportar una nota “optimista”, pues “entendo que vai seguir habendo escritores e investigadores que sigan indagando na vida e obra de Cabanillas”, declaró.



Como siempre, el reconocimiento se materializará con una acto en honor a Dobarro, en el que intervendrá otro ilustre cambadés, el académico Francisco Fernández Rei, y con la entrega del busto de Cabanillas creado por el escultor Francisco Bahamonde y un diploma acreditativo. Además, este año se recupera la cena en honor al premiado, que no se celebra desde 2019, última edición de la normalidad debido al covid –la de 2020 se pospuso al año pasado–. Su precio es de 30 euros y es necesario inscribirse previamente. La entrega también recupera su fecha tradicional, el 3 de junio, coincidiendo con el 176 aniversario del nacimiento del “poeta da raza”.









Cesión definitiva del legado





El concejal aprovechó para anunciar que el mismo día, por la mañana, firmarán el convenio con la familia de Cabanillas para la cesión definitiva de su legado al Concello. Seguramente tendrá en el Museo Ramón Cabanillas, inaugurado en agosto del año pasado para un acercamiento a su vida y obra, reservando la casa natal a centro de archivo y de consulta de la documentación para investigadores y divulgadores.



Preguntado por su funcionamiento, reconoció que “lle custou arrancar, aínda que a pandemia tampouco axudou”, pero ahora mismo recibe “como mínimo unha visita á semana e ás veces dúas”, aseguró. En su mayoría son institutos de enseñanza de Galicia, pero más allá del área de influencia de Cambados (Valdeorras, Petín y Forcarei han sido de los últimos). El edil reconoció que todavía no es muy conocido y los interesados en aproximarse a la figura de este poeta, uno de los más importantes de la literatura universal, desde sus raíces, aún llaman preguntando por la casa natal.