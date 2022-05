Cambados convoca una concentración en apoyo al sector mar-industria

El sector mar-industria consiguió ayer unir a todos los partidos políticos en su lucha ante lo que considera una nueva amenaza del Estado para la continuidad de las industrias cuya supervivencia pasa por mantenerse en primera línea de costa. Gobierno local y oposición acordaron secundar el martes día 10 una concentración y celebrar un pleno extraordinario de rechazo. De hecho, el PP ha retirado su protesta convocada para el jueves para evitar duplicidades.



Este fue el resultado de la reunión mantenida ayer por la Asociación Galega de Depuradores e Comercializadores de Moluscos (Agade), Anfaco-Cecopesca, la Asociación de mejilloneros San Saturniño y la Cofradía de pescadores San Antonio de Cambados con la Corporación cambadesa tras varios días de cruces de acusaciones políticas.



El alcalde, Samuel Lago, expuso que el dominio público marítimo terrestre “é onde teñen que estar” depuradoras, cocederos, etc. “polas súas características, natureza e incluso tradición para que sexa viables económica, técnica e incluso ecoloxicamente porque non ten sentido o seu traslado mar adentro e logo ter que bombear a auga”.









La reunión de Lago “unha burla”





Fue muy tajante en la defensa de esta tesis y destacó que los partidos cambadeses acordaron “despolitizar” este asunto para luchar de manera unida por el sector que, cabe recordar, se siente amenazado por el informe de Costas al Plan Especial remitido por Portos de la Xunta para poner orden en Cambados y que, entiende, compromete la continuidad de industrias, establecimientos comerciales y la propia plaza de abastos una vez agoten las concesiones.



Sin embargo, para el PP, el regidor socialista no está actuando convenientemente. Así lo indicó su portavoz, Luis Aragunde, antes de la reunión y como réplica a las críticas de Lago por haber convocado una concentración en solitario. Es más, cree que su reunión en Madrid con responsables de Costas fue un fracaso: “Foi a facerse o selfie. Fixéronlle un pase, atendéndoo e nada máis, non foi suficiente porque non trouxo a solución. Dicir que só teñen que xustificar a necesidade de permanecer en primeira liña de costa é burlarse del e ao mesmo tempo de Cambados”. Y fue más allá pues deduce del comunicado posterior del sector que este “quedou aínda máis preocupado”. El popular también le replicó que el informe que refiere de 2013, donde ya se refería que este tipo de empresas tendrían los días contados y que se emitió en tiempos del PP en el Estado y el Concello, no era un peligro. “Portos e Costas dixéronnos que se solucionaría coa aprobación da DEUP que non ían poñer reticencias nin recurrir e así foi: Non houbo ningún problema ata agora”, aseguró Aragunde, que era alcalde entonces. De hecho, cree que Lago solo intentó “acender o ventilador” en una cuestión que “hoxe é responsabilidade do goberno de España e do PSOE” y “se el non é capaz de facer xestións teremos que movernos nós”.