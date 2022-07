Cambados delimita y reubica los espacios de los puestos de comida del Albariño e incomoda a los feriantes

Los puestos de comida y bebida que ocupaban diferentes espacios cercanos al Paseo da Calzada y a la Praza do Concello durante la celebración de la Festa do Albariño deberán elegir este año una ubicación diferente. Así se lo ha expuesto el concejal encargado del área, Xurxo Charlín, hace unos días, lo que ha provocado el malestar de algunos miembros de este colectivo. Charlín esgrime que la decisión se adopta en base a criterios técnicos tanto a nivel de seguridad como de limpieza. De hecho esgrime que en lugares concretos en los que se ponían los puestos es zona de paso de miles de personas que visitan la villa en el Albariño y que la ubicación no es segura. En cuanto a la limpieza destaca que con el actual sistema de limpieza (con camiones) la presencia de los puestos en determinados puntos dificulta notablemente su paso en los días grandes de la celebración.





La versión de los feriantes molestos con esta medida es otra. Exponen que ellos llevan más de 23 años trabajando en el Albariño y que ahora se los quiere desplazar a otros puntos para “favorecer a las food trucks que se van a colocar en la carretera”. Algo que el concejal Xurxo Charlín niega. A mayores los feriantes indican que tras la reunión del viernes ayer mismo a las diez de la mañana tenían prevista una reunión con el concejal, pero que este “no se presentó”. En este sentido el edil de Somos asegura que no había ninguna reunión fijada.





Entre las zonas que se plantean ahora por parte del Concello para que se reubiquen estos puestos están la Avenida de Madrid o la Praza de Asorey entre otras y que serán los feriantes los que deberán escoger entre ellos qué puestos les interesan más. Sin embargo es una opción con la que estos no están para nada de acuerdo, de ahí su malestar.





Por su parte desde el Concello Xurxo Charlín insiste en que la fiesta ha ido creciendo en los últimos años, que va mucha más gente y que hay espacios que hay que mantener libres por cuestiones de seguridad. Argumenta en este sentido que incluso hay establecimientos hosteleros que no podrán colocar las barras fuera que desean por el Albariño y que, por lo tanto, “non ten sentido que lles poñamos enfrente un posto de comida, porque non sería coherente”.





Lo cierto es que el cabreo de los feriantes es tal que no parece que se vayan a quedar con los brazos cruzados. De hecho advierten que “protestaremos donde tengamos que hacerlo”, al entender que “desde el Concello no se nos están poniendo facilidades cuando en otros sitios sí, teniendo en cuenta lo mal que lo pasamos en pandemia”.