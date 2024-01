Cambados edita un libro de buscar diferencias en monumentos locales para estimular la mente

La Concellería de Terceira Idade ha puesto en marcha nuevas iniciativas como un curso de nuevas tecnologías y un cuaderno de actividades que consiste en buscar diferencias en ilustraciones de lugares y monumentos representativos de Cambados para ayudar “a mellorar a axilidade mental e a capacidade analítica, ademais de estimular o desenvolvemento da memoria visual e de traballo das persoas maiores”, explicó el concejal Tino Cordal.



Los interesados en obtenerlo pueden recogerlo en la Casa Consistorial y el edil explicó que el libro-cuaderno está diseñado como un ejercicio para agudizar la percepción visual y espacial, a la vez que ayuda a apreciar mejor las diferencias cromáticas y del contorno de las figuras.

Hasta 20 personas por sesión

En cuanto al curso, está dirigido a mayores de 65 años y organizado por la Fundación Amigos de Galicia en colaboración con el Concello de Cambados y como parte de un programa de la Xunta. Empezará el miércoles día 17 a las 10:30 horas en la Casa da Calzada y continuará los días 19 y 26 y el 2 de febrero. Es gratuito y a cada sesión, que dura dos horas y media, pueden asistir 20 personas. Los interesados deben inscribirse en el mismo departamento de Terceira Idade o llamando al número de teléfono 673 530 147.

El concejal de Somos Cambados indicó que estas actividades se suman a otras organizadas por su concejalía para mayores de 65 años y señaló los “obradoiros de axilidade mental que se realizan que se realizan na Casa da Calzada, as clases de ximnasia impartidas no Pavillón do Pombal ou as sesións de baile que se celebran no Salón José Peña”. Asimismo refirió que anteriormente se realizaron otras acciones formativas de informática o sobre el manejo de teléfonos móviles.