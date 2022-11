Cambados elige una campaña “en positivo” para cambiar la mirada de los jóvenes sobre esta lacra

Este año las actividades del Concello de Cambados para conmemorar el día contra la violencia de género se harán desde una perspectiva “positiva” y para lanzar un mensaje “esperanzador, de que se pode saír”. El objetivo será el mismo: concienciar a la ciudadanía ante una lacra social cuyas cifras de víctimas no dejan de crecer, así que no faltará el manifiesto, charlas para familias e incluso el testimonio de una víctima, pero cambiará la forma de lanzar el mensaje.





Gafas moradas gigantes

Así, en lugar del habitual lazo negro, la fachada del Consistorio lucirá unas gafas gigantes moradas para animar a la ciudadanía a ver la “vida dende a perspectiva de xénero”, visibilizando una “herencia do patriarcado” como son los micromachismos, tan cotidianos y aparentemente inocentes. Para mostrar la diferencia se colgarán unos paneles con unos personajes verbalizando ejemplos como: “Gústache o fútbol? Iso é de rapaces”, y la réplica, “Os gustos non teñen xénero”.





“Outro xeito de mirar”, así se llama esta iniciativa que “é moi visual, viva e máis vistosa e que busca impactar na poboación” e “quizáis chegar mellor a segmentos que parecen menos implicados, como a mocidade”, expuso el alcalde, Samuel Lago. Tanto él como la concejala de Igualdade, Fátima Abal, destacaron que este cambio de estética y perspectiva respecto a otros años “non resta importancia á cruda realidade”, apuntó la edila.





Bajo este paraguas se desarrollarán las actividades previstas, que comenzarán el día 24, a las 17 horas, con una charla organizada con Fademur y en la que intervendrá una víctima de violencia de género, y el día propio, el 25, se leerá el manifiesto en la Praza do Concello y los asistentes recibirán sus propias gafas. También estará la Caravana Morada con asesoras abiertas a consultas y a guiar sobre procedimientos, tanto en caso de ser víctima como testigo o de conocer a alguien, pues el Concello busca implicación. También entregará merchandising como libretas, bolígrafos, pulseras, etc. A este respecto, su encargada, Mónica Novas, indicó que el material promocional “é importante porque a xente o leva as súas casas e a outros lugares, e dá lugar a debate”. Además de que contiene una guía de interés con teléfonos, enlaces web a información detallada, etc.





Este año también habrá una charla para padres de alumnos de todas las edades sobre cómo “as redes sociais poden ser un arma de dobre fío”, explicó Abal. Tendrá lugar el día 29, a las 19 horas, en Exposalnés. Pero además, a partir de enero se empezará con el calendario de actividades de concienciación en los centros de Secundaria.





La concejala de Igualdade también informó de que la campaña cuenta con financiación del Estado y la Diputación; que la hostelería se suma a la visiblización y lucirá servilletas especiales en estos días y de que el lunes acompañarán a Esmar porque recoge un Premio Meninas, que concede la administración central. Asimismo avanzó que el nuevo Plan de Igualdade de Cambados se llevará al Pleno del jueves para su aprobación inicial. Hasta ahora funcionaba con el mancomunado, que expiró este año.