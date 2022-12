Cambados y la FGCN se alían frente a la gravedad de las adicciones modernas

El Concello de Cambados y la Fundación Galega contra o Narcotráfico (FGCN) desarrollarán una colaboración para la prevención y lucha contra las adicciones sin sustancia, es decir, las relacionadas con el abuso y mal uso de las nuevas tecnologías entre niños y adolescentes, y que ya son un “problema moi gordo de saúde pública”, según el profesor Antonio Rial Boubeta. El doctor en Psicología y profesor de la USC será el encargado de dirigir un coloquio pensado para padres, educadores e instituciones como primer paso de esta alianza. Tendrá lugar el día 14, a las 19 horas, en el auditorio municipal.

Los niños filtran el mensaje

Rial, que dirige la Unidade de Psicoloxía do Consumidor y posee una amplia experiencia formativa e investigadora en este campo, hizo ayer un llamamiento casi desesperado a la asistencia, para que “ademais de preocuparnos nos ocupe”. Entiende que los padres pueden verse “case indefensos, pero non podemos tirar a toalla”, les pidió. De hecho, considera fundamental poner el primer foco en las propias familias, porque “moitos pais non son conscientes e non supervisan, nin controlan, nin poñen límites” y porque dirigirse a los niños y jóvenes, “sirve de moi pouco, filtran a mensaxe”, reconoce. Con todo, la asistencia también está abierta a ellos, aunque sobre todo a educadores y a las propias instituciones, pues es un “firme” creyente de la prevención comunitaria y ve fundamental compromisos como el del Concello cambadés.



Los adolescentes viven su momento, una época donde las nuevas tecnologías copan su vida diaria y el experto considera que no se trata demonizarlas, pero sí de ser conscientes de que se trata de etapas fundamentales para el desarrollo de una persona y “os expertos din que calquera conduta potencialmente aditiva que se inicia na adolescencia, ten tres ou catro veces máis de probabilidade de converterse nunha adicción”. Y de que cuando se detecte un problema, intentar “arranxalo dende a evidencia científica”.

Hace tiempo que organismos como la OMS y Unicef advierten de que las adicciones modernas “son xa un serio problema de saúde pública”. El propio Rial ofreció algunos datos muy preocupantes relacionados con el abuso y mal uso del móvil, internet, las apuestas en edades tempranas... “Só en Galicia temos entre 6.000 e 7.000 rapaces que teñen un problema dun transtorno polos videoxogos”, detalló.



La actividad prevista para el próximo miércoles servirá para abordar pautas concretas y siempre desde una perspectiva participativa y de “forma holística”, pues tras el problema subyacen “razóns moi diversas e complexas”, según el investigador, que puso el acento en cuestiones como la falta de espacios de convivencia en la vida familiar. “Dous de cada 10 rapaces non cean cos seus pais”, apuntó.



Ahora mismo está en juego el bienestar emocional y cómo se relacionan los niños y jóvenes, además de problemas relacionados, como el ciberacoso, y cuestiones de salud mental, como la depresión y las tendencias suicidas. Y el gerente de la FGCN, Fernando Alonso, apuntó también que la problemática “está en estreito contacto co consumo das denominadas drogas psicotrópicas, en moitas ocasións”.



Por todo ello es una línea más de trabajo de la entidad sin ánimo de lucro que ya colabora en otras cuestiones con el Concello de Cambados, que además es miembro. Sin embargo, el alcalde, Samuel Lago, indicó ayer que quieren profundizar para “evitar a toda costa” que el problema aumente.