Cambados forma a 17 nuevos auxiliares de atención sociosanitaria para dependientes

El Concello de Cambados ha formado a 17 personas en atención sociosanitaria mediante un curso celebrado a lo largo de los dos últimos meses que les capacita como auxiliares en el cuidado y atención de personas dependientes, constituyéndose como una salida profesional en un mercado laboral que cada vez tiene más demanda, como señaló el concejal de Sanidade, Tino Cordal.



Su departamento y el de Servizos Sociais, dirigido por Fernando Patricio, pusieron en marcha la iniciativa que ha concluido hoy con la entrega de los diplomas acreditativos a las alumnas. El curso fue impartido por la empresa Ara Formación, especializada en este tipo de materia, y tuvo una duración total de 150 horas, repartidas entre 110 de teoría y 40 de práctica a lo largo de los dos últimos meses.



“A aprendizaxe adquirida nesta experiencia formativa vailles servir para poder optar a un posto de traballo no campo dos coidados a persoas dependentes, por exemplo, formando parte das plantillas de traballadores dos servizos de Axuda no Fogar (SAF). Os alumnos deste curso recibiron ademais a formación necesaria para atender a familiares dependentes”, explicaron fuentes municipales. Y es que, como apuntó Cordal en la clausura, cada vez hay una población más envejecida e “todos deberiamos ter algún tipo de coñecemento, pois, queiramoso ou non, imos ter casos na familia de persoas dependentes”.



El edil también destacó que las políticas sociales son “unha prioridade” para el bipartito cambadés y destacó que en los últimos años “practicamente triplicamos o orzamento e tamén incrementamos cursos, atención, novo regulamento de emerxencia social, centro de día... Porque sentimos que cada vez hai máis necesidade”.