Cambados instala cámaras temporales en la calle tras los pinchazos de ruedas

El Concello de Cambados ha instalado varias cámaras de videovigilancia en calles del centro urbano después de que el pasado enero se sumara un nuevo episodio de pinchazos de ruedas de coches con 26 afectados. La instalación es temporal y ha sido autorizada por la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra.



El concejal de Seguridade Cidadá, Tino Cordal, anunció hace unos días que colocarían estos dispositivos que precisan de permiso al grabar en la vía pública y a las personas. Por motivos evidentes, no concreta el lugar de la instalación, pero señala que además del objetivo disuasorio la finalidad es “ter unha identificación clara” del autor y por eso “non imos escatimar esforzos e usaremos os medios que estean a nosa disposición e que nos permite a lei. A Policía Local e a Garda Civil están implicadas ao máximo”, manifestó.

Detalles



El edil, que evitó dar demasiados detalles en aras de no entorpecer la investigación, indicó que están “en vías de identificar” al hombre que el pasado 14 de enero rajó las ruedas de 26 coches aparcados en diferentes calles del centro urbano. De hecho, ese peregrinaje que hizo de unas a otras vías posibilitó que fuera captado por otros dispositivos de grabación y existen imágenes de esta persona: un hombre de complexión delgada que cubre la cabeza con la capucha de una sudadera. No obstante, el Concello de Cambados no ha querido entrar en concreciones por lo ya dicho, que la investigación continúa abierta y, de hecho, así se lo transmitió a los grupos de la oposición en el pleno de la semana pasada cuando preguntaron por el asunto.



Desde aquel episodio no se han vuelto a registrar actos de la misma naturaleza. No obstante, ese no fue el primero y el malestar es máximo entre los vecinos, sobre todo entre los residentes en Os Olmos o que acostumbran a aparcar allí sus vehículos, pues hay casos en los que fueron víctimas varias veces. Se desconoce si ha sido la misma persona en todas las ocasiones y si también tiene que ver con el lanzamiento de gran cantidad de excrementos contra el portal de un edificio de viviendas de esta zona; cosa que también pasó tres veces.



En la anteriores, el número de automóviles atacados fue menor y se concentró en ese punto, sin embargo, en la del 14 de enero el número aumentó y se extendió a otras céntricas calles del casco urbano de Cambados como el paseo de Ribeira de Fefiñáns.



Según Cordal, esta medida de videovigilancia es temporal, aunque tiene un proyecto para colocar un sistema de control de infracciones de tráfico y de aparcamientos libres que ha presentado a los fondos Next Generation.