Cambados llena en una semana más de 40 cajas de productos para ayudar a los ucranianos

La solidaridad cambadesa con el pueblo ucraniano se ha traducido en más de 40 cajas llenas de todo tipo de bienes de primera necesidad reunidos en una semana y que el Concello ya ha clasificado. Su envío se realizará mediante la iniciativa conjunta puesta en marcha por los ayuntamientos de la Mancomunidade do Salnés, que fletará un camión, seguramente hasta la frontera con Polonia, para la entrega de los donativos recogidos en cada iniciativa local. Por el momento no hay fecha de salida. Se esperará a que todos los concellos tengan el material preparado. El cambadés ya lo hizo el sábado gracias a un equipo de voluntarios y con la colaboración y coordinación de la propia Alcaldía de Samuel Lago y la concejalía de Servizos Sociais dirigida por Fernando Patricio.



El regidor explicó que han clasificado ropa y alimentos no perecederos, entre los que había mucha conserva. También productos sanitarios y de higiene personal y femenina, así como medicamentos. Todo ello ha sido depositado a lo largo de esta semana por particulares en el salón de plenos y en el colegio de Corvillón y el Clube Voleibol XAV. Todas las cajas irán denominadas en español e inglés e incluso estudian ponerlo en ucraniano.



En cuanto a los fármacos, Lago indicó que ha sido donde se realizó la criba más importante pues había algunas unidades caducadas, cajas abiertas... Así que únicamente han dejado las que mantenían el precinto de seguridad intacto y con una fecha amplia de caducidad. También explicó que se trata de analgésicos en los que se pueden dar mayores garantías de una correcta conservación hasta su uso. Y es que cabe recordar que las oenegés habían pedido abstenerse de enviar medicación porque no se podía garantizar su integridad.



Los alcaldes decidieron suspender el viernes sus iniciativas de recogida siguiendo las recomendaciones de las organizaciones humanitarias y las autoridades competentes ante las dificultades de que los donativos puedan llegar correctamente a quien lo necesite y por problemas incluso logísticos. De hecho, se pide apostar por el donativo económico para que ellas, que están sobre el terreno, puedan adquirir lo que realmente necesitan los refugiados de la invasión rusa.