Cambados llora la pérdida de Rubén Casais Barral, el marinero que falleció practicando su pasión

Cambados llora la pérdida de Rubén Casais Barral, que el martes apareció muerto junto a su bicicleta en una zona de monte de Marcón. Era un gran aficionado al mountain bike y, de hecho, el club Armenteira e Punto y la Peña Ciclista Umia se despedían ayer de “o patrón”. Y es que era rañeiro de profesión y “un home traballador e moi extrovertido”, lamentó el concejal Xurxo Charlín. Precisamente había ido en la lista de su partido, Somos, en las dos últimas elecciones –en estas no iba–, pero es que era muy conocido en todo Cambados y “benquerido”, añadió el alcalde, Samuel Lago, quien envió sus condolencia a la familia en nombre de la institución.



El cambadés tenía 51 años y deja un hijo menor, pero además, su actual pareja es la viuda del marinero desaparecido en la tragedia del Sin Querer Dos, con lo cual, “aínda non se recuperaron da traxedia e volven sufrir un golpe”, declaró el regidor.



Había salido el martes por la mañana a practicar una afición que era toda una pasión y al no regresar a la hora esperada, sus familiares alertaron a la Guardia Civil. Un particular lo halló sobre las 17 horas tendido junto a su bicicleta y se alertó al 061, pero ya no se pudo hacer nada por su vida. Presentaba un golpe en la cabeza, pero la investigación apunta a un accidente y se le ha practicado la autopsia. Será enterrado mañana jueves, a las 17:30 horas en el cementerio de Fefiñáns.