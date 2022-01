Cambados recibe el proyecto para retirar las placas falangistas con un coste de 2.000 euros

La retirada de las placas falangistas que luce la fachada de la iglesia parroquial de Cambados tendrá un coste aproximado de 2.000 euros. Cabe recordar que el Concello asumirá en solitario el gasto tras recibir la autorización del Arzobispado.



El proyecto tendrá que someterse primero a aprobación por parte de la comisión municipal de Patrimonio, como cualquier obra que implique a bienes del conjunto histórico. Además, se remitirá a la institución religiosa, aunque esta ya dio el visto bueno a la operación.



Las placas situadas en Santa Mariña contienen los nombres de cambadeses del bando falangista fallecidos en la Guerra Civil. Hace ya dos años que el Ayuntamiento instó al Arzobispado a que procediera a su retirada y a la vista de su contestación, ha decidido asumir el coste en solitario para dar cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica, y porque supondrá una “cuantía menor e perfectamente asumible” para las arcas locales, como explicaba hace unos días el concejal de Patrimonio, Xurxo Charlín.



Para ello se encargó un proyecto al restaurador Jose Aguiño y se trata de una actuación de unos 2.000 euros, porque es una operación más bien sencilla. Básicamente consistirá en limpiar el cemento de la fachada del templo y poco más.



La cruz se mantendrá al no tener ninguna connotación política y las placas se depositarán en el Museo do Viño, con una breve explicación, y a petición de descendientes con los que el gobierno local ha hablado y que no se oponen.



Se trata de los últimos vestigios de este tipo en el municipio tras retirar un escudo franquista del antiguo matadero y placas de las casas de San Francisco, además del cambios en el callejero, muchos de ellos realizados ya hace años.