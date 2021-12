La campaña de la vieira de Cambados arranca con 29 barcos y cubriendo el tope diario de extracción

La flota de la Cofradía San Antonio de Cambados inició ayer una nueva campaña de la vieira que volverá a estar en la lonja esta Navidad.



En la primera jornada, un total de 29 embarcaciones pusieron rumbo a la zona IV de la Ría de Arousa, concretamente en O Galiñeiro, el lugar más cercano y de mayor rendimiento, por lo que en poco tiempo lograron extraer los 3.000 kilos de tope diario establecidos.



Tal y como se acordó en la asamblea del Pósito, en esta campaña se concretó un tope por tripulante de 40 kilos y el plan de trabajo previsto es continuar en la zona 4 ya que se comprobó el buen estado del recurso. Allí se trabajará durante nueve días, hasta el próximo día 27 de diciembre, y las capturas se comercializarán en el mercado en fresco tras su paso por la planta de eviscerado. Posteriormente, se realizará una segunda campaña en el mes de enero de 2022 -durante una fecha aún por determinar-, en la que se extraerá la vieira para su congelación, asegurándose así contar con existencias para su venta a lo largo de todo el año. Como siempre, el proceso se realizará en la planta de Tragove de Porto de Cambados, la empresa propiedad de la cofradía que se encarga del eviscerado, envasado y comercialización de la vieira, y donde hoy empiezan a trabajar un total de 25 personas.









Detalles del plan





Con todo, el primer día de la campaña concluyó con buenos datos, según avanzó el patrón mayor, Ruperto Costa, a la llegada de los barcos a puerto. “O recurso e de gran calidade cunha vianda boa e de bo tamaño. Todos os barcos cubriron os cupos dende ben cedo e xa está o producto sumerxido para a súa evisceración”, explicó Costa.



En cuanto al precio del marisco, los marineros cobrarán 5,50 euros por el kilo de vieira, lo que supondrá un importante revulsivo económico en estas fechas navideñas, sumándose a la comercialización de la centolla y la volandeira que en la última subasta obtuvo un precio medio de 3,28 euros el kilo.









Distanciamiento con Rianxo





La otra cara de la jornada se dio en el margen norte de la ría arousana, donde los barcos de la cofradía de Rianxo no se sumaron este año al plan de extracción.



En este sentido, el patrón mayor rianxeiro, Miguel Iglesias, afirmó ayer que la entidad cambadesa excluyó a una veintena de embarcaciones de participar en esta campaña, por lo que presentó un recurso ante la Consellería do Mar.



En respuesta, el cambadés Ruperto Costa niega que desde el Pósito se haya echado a nadie fuera del plan. “Foron eles mismos os que se foron. Este é un plan feito pola confraría de Cambados e o normal é que se faga para os da casa. Rianxo tivo a oportunidade de traballar con nos durante todos estos anos, pero parece ser que non lle valía e escolleu o seu camiño propio con outra empresa, sabendo que nos ía a prexudicar a nós e a eles mismos incluso”, defiende el patrón de Cambados.



Cabe recordar que el Pósito de Rianxo decidió en el año 2019 extraer vieira en la Ría de Arousa en solitario y al margen de la Cofradía de Cambados por lo que logró un permiso de la Consellería do Mar para desarrollar un plan experimental.