La candidata del PP de Cambados ofrece un “goberno unido e serio” frente al “errático rumbo” del bipartito

La candidata del PP, Sabela Fole, dio ayer un paseo por Cambados en compañía del presidente provincial, Luis López, con parada especial en la Praza de Abastos. La popular señaló que las próximas elecciones “son decisivas”, pues consideran que los gobiernos de los dos últimos mandatos “non solucionaron os principais problemas” de la localidad.



Frente a esto, la alcaldable se presenta con un “modelo estable e un goberno unido e serio”, además de un “proxecto que representa á inmensa maioría social do concello”, añadió López, recordando que su partido ganó las anteriores elecciones municipales, pero los pactos de la izquierda les impidieron gobernar y, de hecho, aspiran a la mayoría absoluta, porque “é o único xeito de que o PP poida corrixir o errático rumbo” del Concello, apuntó el presidente.

La alcaldable junto con otros compañeros del partido recorrieron las calles de Cambados | Cedida



La candidata acusó al bipartito PSOE-Somos de gestionar “mal” las cuentas y para ella, la prueba es que “tivo que renunciar a obras, plans e investimentnos por non poder poñer a parte que lle corresponde, adiou o indicible o pago das horas extra á Policía Local e non ten cartos para facer mínimos arranxos en edificios e locais municipais”. Según sus cálculos, esa gestión le ha hecho “perder financiamento por máis de dous millóns”, pero además, les acusó de “non saber defender” los intereses del sector mar-industria frente al reglamento de Costas. “En definitiva, un goberno que fai que no Concello non funcione nada, ou polo menos do realmente importante para os veciños".