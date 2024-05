O Cantiño registra un nuevo agujero y causa el enfado del alcalde de A Illa

El paseo marítimo de O Cantiño en A Illa de Arousa sufrió esta semana el enésimo hundimiento del firme, motivado por la erosión de la marea en la base, causando un agujero en la superficie, en el propio firme de la senda. Ante la aparición del nuevo boquete, ahora de menor tamaño, desde Portos de Galicia procedieron al vallado del punto, por seguridad.



Con todo, la reiteración de una misma avería en un lugar diferente del mismo paseo despertó hoy, nuevamente, el enfado del alcalde. El socialista Luis Arosa cargó contra el ente público: “Virán tapar o buraco e iranse. E, dentro de dous meses, aparecerá outro socavón, virán e volverán irse. Xa nos dixo o presidente de Portos que eles, infraestruturas deste tipo non fan”, por lo que no espera que el organismo autonómico proceda a la reforma integral de O Cantiño que sigue reclamando el Concello. “Insisto, que noutros concellos si están facendo ese tipo de investimentos”, subraya el isleño, aunque convencido que solo se materializan en “concellos do PP”.



En cuanto a la alternativa que recibieron desde Portos, la posible cesión de la infraestructura a Costas y que sea este organismo quien asumiese la obra, no convence en A Illa. Primero, porque supondría la cesión de un paseo en mal estado. Y, segundo, porque Arosa insiste en que “a competencia, a infraestrutura, é de Portos, que é quen ten que arranxala”. Recuerda que esta titularidad sí se practica y defiende en el cobro de tasas por la ocupación de este suelo, por ejemplo, para las fiestas gastronómicas.