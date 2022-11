O Castelete sufre otro vertido por la saturación de la red y Durán culpa a los socialistas

El litoral vilanovés sufrió ayer un nuevo vertido de aguas residuales. Fue en la playa de O Castelete, donde es frecuente que el sistema de saneamiento alivie directamente a la Ría cuando llueve con intensidad, como la noche anterior.





El deficiente estado y capacidad de la red provoca que los caudales aumenten sensiblemente ante el incremento de las aguas pluviales, forzando al sistema, que se satura, al alivio directamente en una zona de costa.





Dura crítica política

El alcalde de Vilanova volvió a ser crítico y directo ayer contra la administración central. Recordó que el proyecto diseñado para mejorar el saneamiento entre Vilanova y Cambados incluye además un tanque de tormentas que permita almacenar, para bombear posteriormente, importantes cantidades de agua cuando los caudales aumentan drásticamente en poco tiempo, como es el caso. Se evitarían o reducirían en gran medida los vertidos por los alivios. Pero el regidor insistió en la negativa de Costas a la autorización del proyecto planteado.





“Pasó lo que dijimos que iba a pasar”. “El proyecto no se ha hecho y el bombeo que hay no da abasto cuando hay lluvia”. “Como no se deja hacer el proyecto, seguiremos vertiendo a la Ría, que es lo que le gusta al Ministerio para la Transición Ecológica, la tontería esa”, manifestó. “Está pasando lo que los socialistas quieren que pase”.





Habrá mas vertidos

Sobre este vertido, volvió a advertir que habrá más. “Es una desgracia, pero pasará mucho más. Los sabemos todos y solo hay un responsable: El Partido Socialista y todos sus representantes que callan la boca”, concluyó de forma tajante.